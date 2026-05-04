Kansanedustaja Laura Meriluoto (vas.) on huolissaan siitä, että äärioikeistolaisuus on noussut viime kuukausina esiin kuopiolaisten lasten ja nuorten keskuudessa. Hän vaatii aikuisia puuttumaan syihin, jotka ajavat lapsia äärioikeiston pariin.

– Paljon kertoo tästä ajasta ja ennen kaikkea aikuisten käytöksestä, että jopa noin kymmenvuotiaat liittyvät skinhead-porukoihin. Lapset eivät keksi näitä asioita itse vaan ottavat mallia aikuisten käytöksestä, Meriluoto sanoo tiedotteessa.

Meriluoto huomauttaa, että aikuisten tehtävä ei ole syyttää lapsia ja nuoria vaan puuttua ilmiön juurisyihin. Hän arvioi, että esimerkiksi taloudellinen epävarmuus, työttömyyden kasvu ja lapsiperheköyhyys ovat ”bensaa äärioikeistolaisuuden liekkeihin”.

Hän korostaa, että rasismin kohteeksi joutuville lapsille, nuorille ja perheille on osoitettava selkeää tukea.

– Myös Kuopion tämän kevään liikehdinnässä on kyse poikailmiöstä. Meidän on entistä syvällisemmin mietittävä, miksi juuri osa pojista etsii ratkaisuja rasistisista liikkeistä. Tiedän, että meillä on jo paljon asiantuntemusta tästä.