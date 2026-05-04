Eduskunnan lakivaliokunnan jäsen Jessi Jokelainen (vas.) pitää hallituksen kehysriihessä päättämiä leikkauksia valtionhallintoon vaarallisina suomalaisen oikeusvaltion kannalta.

– Oikeudenkäyntien epäinhimillinen kesto on suomalainen ihmisoikeusongelma. Sen ratkaisemiseksi kaikki puolueet ovat sitoutuneet lisäämään oikeudenhoidon rahoitusta, ja niin tämäkin hallitus on ylpeillyt tekevänsä. Nyt hallitus on heittämässä tämän tavoitteen roskiin ja murentamassa oikeusvaltion kulmakiviä. Sen puheissa ja teoissa on ruma ristiriita, Jokelainen sanoo tiedotteessa.

Hän muistuttaa, että tuomioistuimien osuus valtion menoista on alle 0,5 prosenttia, mutta suunnitellut leikkaukset johtavat ensi vuonna 110 henkilötyövuoden vähennyksiin, ja vuoteen 2030 mennessä vähennystarve kasvaa noin 400 henkilötyövuoteen.

Jokelaisen mukaan säästöt kohdistuvat väistämättä henkilöstöön, vaikka hallitus onkin luvannut, ettei sopeutustoimia kohdistettaisi oikeudenhoidon henkilöstöön. Leikkaukset myös johtavat suoraan käsittelyaikojen merkittävään pidentymiseen.

– Kansalaiset joutuvat elämään vuosia odottaen heidän elämänsä kannalta käänteentekeviä ratkaisuja, jos ylipäänsä oikeuteen pääsevät.

Jokelainen toivoo hallituksen peruvan leikkauksia syksyn budjettiesityksessä.

– Tässä nähdään, millaista populistista hömppää on puhe turhasta hallinnosta. Leikkaukset julkiseen hallintoon iskevät suoraan jokaisen suomalaisen perustavanlaatuisiin oikeuksiin. Hallinnosta leikkaaminen ei myöskään sellaisenaan siirry säästöiksi vaan uhkaa kasvattaa kuluja muualla. Oikeusvaltiosta ei ole varaa leikata.