Vasemmistoliiton kansaedustajat Pia Lohikoski ja Veronika Honkasalo vaativat sisäministeriltä ja poliisilta ryhtiliikettä äärioikeistolaisen väkivallan ehkäisemiseksi. Tampereella vappupäivänä järjestetyssä Valkoinen vappu -tapahtumassa joukko Sinimustan liikkeen marssijoita hyökkäsi nuoren naisen kimppuun. Poliisi tutkii tapausta pahoinpitelynä.

– On erittäin vakavaa, että väkivaltaa ei kyetty estämään. Poliisin tehtävä on turvata kaikkien turvallisuus ja perusoikeudet, ei vain mielenosoittajien, Pia Lohikoski sanoo tiedotteessa, jossa kerrotaan kansanedustajien laatineen asiasta eduskunnassa kirjallisen kysymyksen.

Ihmisoikeusjärjestö Amnesty International on todennut julkisuuteen, että viranomaisen läsnäolo väkivaltaiseksi tiedetyn mielenosoittajaryhmän tuntumassa olisi voinut estää pahoinpitelyn.

– Sisä-Suomen poliisi totesi väkivaltatilanteen olleen yllättävä, mutta avoimesti väkivaltaa ihannoivan ryhmän väkivalta ei voinut tulla yllätyksenä, Amnestyn Suomen osaston asiantuntija Anu Tuukkanen sanoo järjestön tiedotteessa.

Veronika Honkasalo kyseenalaistaa sisäministeri Mari Rantasen (ps.) asenteen viranomaisten uhka-arvioita kohtaan. Rantanen sanoi tiistaina Helsingin Sanomille, ettei hän halua arvioida, onko äärioikeisto vai äärivasemmisto suurempi uhka Suomessa.

Kansanedustajien tiedotteessa huomautetaan, että Suojelupoliisi varoittaa jihadismin lisäksi nimenomaan äärioikeistolaisesta väkivallasta.

– Toivoisi, että poliisista vastaavan ministerin tilannekuva vastaisi vastuuviranomaisten tietoja. Väkivallan ennaltaehkäisyä ei voida tehdä tehokkaasti, jos keskitytään kiertelemään ja kaartelemaan asian ympärillä, Honkasalo sanoo.

– Äärioikeistolaisen väkivallan tiedetään olevan turvallisuusuhka, johon on suhtauduttava vakavasti. Tällä hetkellä en ole lainkaan varma, kuinka vakavasti ministeri asian ottaa, Lohikoski sanoo.

Vapun pahoinpitelytilanteeseen on julkisuudessa liitetty päijäthämäläinen nuorisoryhmittymä.

– Alaikäisten rekrytointi väkivaltaiseen äärioikeistolaiseen toimintaan on hälyttävä ilmiö, johon viranomaisten on puututtava nykyistä määrätietoisemmin. Nuoria ei saa jättää äärioikeiston väkivaltaisten verkostojen vaikutuspiiriin, Honkasalo sanoo.