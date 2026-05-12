Teollisuusliiton varapuheenjohtajan Turja Lehtosen kanta tulee heti selväksi. Elinkeinoelämän uusimmat avaukset arkipyhien poistamiseksi jatkavat EK:n surkeaa lobbauslinjaa, Lehtonen paaluttaa työhuoneessaan Hakaniemessä. Arkipyhien poiston mainitsi EK:n väistynyt toimitusjohtaja Jyri Häkämies Helsingin Sanomain haastattelussa.

– Jos katsotaan lyhyttä historiaa: he lobbasivat nykyisen hallitusohjelman ja lupasivat investointitulvan Suomeen, kun työtaisteluoikeutta ja poliittista lakko-oikeutta rajoitetaan.

– Miten kävi? Investointitulvaa ei tullut, eikä lakkojen määrä ole aiemminkaan ollut mikään ongelma, Lehtonen sanoo KU:lle.

Lehtonen huomauttaa, että työajan pidentämisen sijaan arkipyhien siirrolla haetaan vain palkanalennusta. Suomalaisessa teollisuudessa työajat ovat kilpailijamaiden tasolla, Saksassa työajat ovat Suomea lyhyemmät.

– En tiedä, onko EK:ssa kadonnut ote todellisuudesta.

Lehtonen nostaa esiin vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskelan vappupuheen. Siinä Koskela sanoi, että kapitalisteista on tullut laiskoja.

– Hän ei ole ensimmäinen: EK:n hallituksen puheenjohtaja Aaro Cantell sanoi samaa – isojen yhtiöiden toimitusjohtajat tyytyvät pieneen.

Sinänsä Häkämiehen puheissa ei Lehtosen mukaan ollut mitään uutta. Suomen etu ei EK:n hankkeissa näy.

– Olisin toivonut, että EK:n johto olisi jossain vaiheessa miettinyt yhteistyötä – ei haukkunut puolta maata laiskoiksi tai käskenyt ”menkää töihin”. Olisi voinut rakentaa yhteistyön siltaa, kuten silloin kun Suomi menestyi.

– Nyt elinkeinoelämästä on tullut ideologisen oikeiston äänitorvi. Se ei ole edes työnantajien asialla, sen päällimmäisenä tavoitteena on suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen ja hyvinvointivaltion tuhoaminen.

Kentällä sovitaan

Lehtonen korostaa, että Teollisuusliitto haluaa tehdä yhteistyötä. Työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan hänen mukaansa mittavasti, mutta samalla tulee pitää kiinni tarveharkinnasta. Samalla Lehtonen ihmettelee, miksi Elinkeinoelämän keskusliitto ei halua tehdä yhteistyötä työperäisen rikollisuuden kitkemiseksi.

– Juhlapuheissa Ukrainan liput liehuvat, mutta missä ovat teot ukrainalaisten hyväksikäyttöä vastaan? Missä on rehellisten yrittäjien puolustaminen?

Muutama vuosi sitten Lehtosen Etelärantaan esittämä kahvikutsu on edelleen voimassa.

– Tarvitaan järjestöjen välistä keskustelua, mutta myös yrityksiä mukaan. Kierrän 30 yritystä vuodessa, ja työnantajien viestit eivät kohtaa EK:n tavoitteiden kanssa. Heillä ei ole tarvetta rajoittaa työtaisteluoikeutta, muuttaa paikallista sopimista tai heikentää luottamushenkilöjärjestelmää.

Työnantajat eivät Lehtosen mukaan sano, että ongelmana olisi liian lyhyt työaika.

– Tuottavuus nousee esiin. Työaikaa haluttaisiin tilapäisesti lisätä direktio-oikeudella, mutta ei vuosityöaikaa. Yksi esimerkki: työnantaja haluaisi mahdollisuuden lisätä työaikaa hetkellisesti 100 tunnilla, mutta he ovat valmiita maksamaan siitä. EK:n linja on palkanalennus, ei työajan lisääminen.

Ja Teollisuusliiton työehtosopimuksen mahdollistavat Lehtosen mukaan tilapäiset järjestelyt.

– Kentällä osataan sopia – pienissä yrityksissä tiedetään, että jos tuote ei lähde ajoissa, ei tule seuraavaa tilausta. Jäykät työmarkkinat ovat Etelärannan propagandaa.

Ihmeellinen eläkesopu

Lehtonen päivittelee lopuksi yrittäjäeläkkeisiin liittyvää sopua. Se ei ratkaise yrittäjien alivakuuttamiseen liittyvää ongelmaa. Sapiskaa Lehtoselta saa erityisesti Suomen Yrittäjät.

– Yrittäjäeläkkeistä he olivat äänessä ja pitävät ratkaisua onnistuneena. Katsotaan muutaman vuoden päästä, kun valtion varoista laitetaan miljardi yrittäjien eläkkeisiin alivakuuttamisen takia.

Petteri Orpon oikeistohallitus on perustellut mittavia muutoksiaan sillä, että ne tuovat Suomeen lisää työpaikkoja. Tällä vaalikaudella Suomi on syöksynyt työttömyyskriisiin.

– Odotan edelleen, milloin Suomen Yrittäjät kertoo, missä ovat ne 60 000 työpaikkaa, jotka piti syntyä paikallisen sopimisen vapauttamisesta.

– Yksikään EK:n, Suomen Yrittäjien tai Keskuskauppakamarin lobbaama asia ei ole parantanut työllisyyttä tai vetovoimaa. Ne ovat olleet ideologisia tekoja ammattiyhdistysliikkeen ja sopimusyhteiskunnan heikentämiseksi.