Helsingin Sanomat uutisoi helatorstaina 14. toukokuuta puolustusministeriön osallistuneen yhdessä Israelin kanssa puolustuskonferenssiin, jolla pyrittiin edistämään Suomen ja Israelin puolustusteollisuuden yhteistyötä. Israelin mukaan Suomi on ollut mukana järjestämässä konferenssia.

– On käsittämätöntä, että Suomessa järjestetään puolustusteollisuuden konferenssi Israelin kanssa ja puolustusministeriö vetäytyy täysin vastuusta eikä puolustusministeriä saada kommentoimaan asiaa, sanoo kansanedustaja, ulkoasiainvaliokunnan jäsen Veronika Honkasalo (vas.) tiedotteessaan.

Honkasalon mukaan on selvää, että sekä ministeriöllä että puolustusministerillä on toimivalta linjata, järjestetäänkö kansanmurhaa suorittavan valtion kanssa konferenssi Suomessa vai ei.

– Jos ei ministeriä ja ministeriötä saada ottamaan vastuuta, niin sitten pääministeri Orpon on kerrottava, miksi puolustusyhteistyötä Israelin kanssa syvennetään, kun se pitäisi pikemminkin lopettaa kokonaan, Honkasalo jatkaa.

Sorto Palestiinassa kiihtyy

Veronika Honkasalo muistuttaa, että Israelin toimet ovat viime kuukausina vain raa’istuneet sekä esimerkiksi miehitetyllä Länsirannalla että Libanonissa, jossa se laajentaa etnistä puhdistusta. Gazan kansanmurha jatkuu ja siirtokuntaväkivalta syvenee. Israelin toimien julmuudesta kertoo myös vastikään Israelin parlamentissa Knessetissä hyväksytty laki, joka mahdollistaa kuolemantuomion langettamisen yksinomaan palestiinalaisille.

– Miten voi olla, että Suomi syventää puolustusyhteistyötä näin räikeästi kansainvälistä oikeutta rikkovan maan kanssa samaan aikaan kun Suomen ulkopoliittinen johto mielellään lausuu julkisuudessa että kansainvälisen oikeuden kunnioittaminen on pienen maan etu, Honkasalo kysyy.

Suomen tiivistyvä puolustusyhteistyö Israelin kanssa kattaa hiljattain järjestetyn konferenssin lisäksi myös muun muassa tutkimus- ja kehittämisyhteistyön, kahdenväliset vierailut ja puolustusmateriaaliyhteistyön.

– Suomi kulkee täysin väärään suuntaan kun sen pitäisi pikemminkin hyödyntää kaikki mahdolliset keinot Israelin painostamiseksi. Suomi näyttää olevan helppo kohde Israelin harjoittamalle propagandalle, Honkasalo painottaa.