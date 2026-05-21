SAK:n hallituksen varapuheenjohtaja Katja Syvärinen kehottaa suomalaisia muuttamaan maan suuntaa ensi vuonna järjestettävissä eduskuntavaaleissa. Hän muistutti torstaina SAK:n edustajistoa siitä, että kuluvalla viikolla tuli täyteen kaksi vuotta työntekijöiden mielipiteenvapauden rajoittamisesta lailla.

Orpon hallitus rajoitti poliittisia lakkoja ja tukilakkoja sekä korotti lakkosakkoja antaen mahdollisuuden asettaa niitä jopa yksittäisille työntekijöille.

– Lakko-oikeus on kirjattu perustuslakiin ja kansainvälisiin sopimuksiin. Siksi lakko-oikeuden heikentäminen oli käänteinen demokratiateko, Syvärinen sanoi puheessaan.

Syvärisen mukaan hallitus toimi lakko-oikeutta rajoittaessaan elinkeinoelämän tilauksesta päätyen näin ottamaan köyhiltä ja antamaan rikkaille.

– Suunta voidaan muuttaa viimeistään ensi vuonna pidettävissä vaaleissa. Eduskuntavaalit ovat myös työehtovaalit. Kyse on arvovalinnoista ja politiikan valinnoista.

Hallituksen leikkauspolitiikka ei saanut Syväriseltä ymmärrystä. Hän muistutti satojen miljoonien eurojen leikkausten kohdistuvan erityisesti sosiaali- ja terveyspalveluihin, järjestöihin ja valtionhallintoon:

– Nämä eivät ole vain numeroita budjettitaulukossa tai teknisiä talouspäätöksiä. Ne näkyvät ihmisten arjessa. Ne näkyvät kasvavina jonoina terveyspalveluissa, vähenevinä tukipalveluina nuorille, ikäihmisille ja heikoimmassa asemassa oleville sekä epävarmuutena työpaikoilla ympäri Suomen.

Syvärisen mukaan hallitus ei enää edes yritä esittää, että leikkaaminen olisi vain valtiontaloudellinen toimi, vaan se on myös puhtaasti ideologinen valinta.

– Räikeimmillään tämä on näkynyt perussuomalaisten ministerien avoimena, suorastaan härskinä hyökkäyksenä sote- ja kehitysyhteistyötä tekeviä järjestöjä vastaan, hän sanoi.