Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski ihmettelee, missä viipyy Orpon hallituksen valtakunnallinen drooniohjeistus kunnille ja hyvinvointialueille. Keravalaisen Lohikosken mukaan Uudenmaalla viime perjantaina tapahtunut droonivaaratilanne paljasti vakavia puutteita valtakunnallisessa ohjeistuksessa ja kriisiviestinnässä.

Lohikoski kysyy asiassa hallitukselle lähettämässään kirjallisessa kysymyksessä.

Uudellamaalla annettiin viime perjantaina vaaratiedote mahdollisesti vaarallisesta miehittämättömästä ilma-aluksesta eli droonista. Tilanne päättyi aamulla. Lohikoski toteaa, että sen aikana ja jälkeen kävi kuitenkin ilmi, ettei kunnille, hyvinvointialueille, HUSille, koulutuksen järjestäjille, päiväkodeille tai kriittiselle henkilöstölle ollut riittävän selkeää valtakunnallista ohjeistusta siitä, miten droonivaaratilanteessa tulee toimia.

"Kunnilla ei ole samaa tietotasoa kuin valtioneuvostolla."

– Keravan kaupunki ja muut KUUMA-kunnat eivät ole vieläkään saaneet ministeriöstä ohjeistusta siitä, miten vastaavissa tilanteissa pitäisi toimia, Lohikoski sanoo.

– Nyt on jo keskiviikko. Korona-aikana valtakunnallinen vastuu oli selkeästi hallituksella, eikä kuntia vain kehotettu jälkikäteen käymään viestintäohjeitaan läpi. Missä on hallituksen vastuunkanto?

Lohikosken mukaan on vakavaa, että esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden parissa oli epävarmuutta, tuleeko vaaratiedotteen aikana lähteä työvuoroon.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kehotti organisaatioita käymään läpi kriisiviestintäänsä. Lohikosken mukaan tämä ei riitä.

– Hallituksessa ei tunnuta ymmärtävän sitä, että kyse ei ole mistään tavanomaisesta varautusmissuunnitelman päivittämisestä, vaan droonit ja niiden vaarat ovat kunnille aivan uusi asia. Kunnilla ei ole samaa tietotasoa kuin valtioneuvostolla, joka saa ajantasaista tietoa puolustusministeriöltä ja puolustusvoimilta, hän sanoo.

– Ohjeistuksen on tultava sieltä, missä on paras kokonaiskuva turvallisuustilanteesta, viranomaisten tilannearviosta ja yhteiskunnan kriittisistä toiminnoista. Kriittisen henkilöstön, vanhempien tai kuntien ei pidä joutua arvailemaan, miten vaaratilanteessa toimitaan.