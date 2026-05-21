Vasemmistoliiton europarlamentarikko Li Andersson varoittaa, että Euroopan komission niin sanottu EU Inc. -esitys uudesta digitaalisesta eurooppalaisesta yhtiömuodosta sisältää isoja riskejä työntekijöiden kannalta. Andersson listaa huolenaiheina työntekijöiden oikeudet kaikkineen ja heidän edustuksensa sekä yritysten verovelvotteiden ja työnantajavastuun toteutumisen.

Euroopan komissio esittää, että yrityksen digitaalisen perustamisen tulisi olla mahdollista korkeintaan 48 tunnissa missä tahansa EU-maassa riippumatta siitä, missä yrityksellä on toimintaa tai työntekijöitä. Ehdotuksessa yrityksiin sovellettaisiin uutta EU-laajuista yhtiöoikeudellisista kehystä sekä omavalintaisen rekisteröintimaan sääntöjä sen sijaan, että sovellettaisiin todellisen toimintamaan sääntöjä. Anderssonin mukaan tämä avaa ovet työntekijöiden aseman heikentämiselle koko EU:ssa.

– Mitä komissio olettaa tapahtuvan, kun esimerkiksi monikansalliset jättiyritykset saavat vapaasti valita minkä maan lainsäädännön työntekijöiden oikeuksia niiden tulisi kunnioittaa? Andersson kysyy tiedotteessa.

Väärinkäytöksiin puuttumista vaikeutetaan.

Hän kertaa, että esitystä on perusteltu “innovatiivisten yritysten” tarpeilla, mutta tosiasiassa uusi yhtiömuoto olisi mahdollinen kaikille. Hän muistuttaa, että se kasvattaa riskiä pöytälaatikkofirmoille ja muille väärinkäytöksille erityisesti työnantaja- ja verovelvoitteiden näkökulmasta. Väärinkäytöksiin puuttumista vaikeutetaan, kun yrityksen voi rekisteröidä muualle kuin missä toiminta todellisuudessa on.

– Eurooppalaisen työlainsäädännön perusajatus on, että työntekijöihin sovelletaan työskentelymaan työlainsäädäntöä. Hitsaaja Suomessa on hitsaaja Suomessa – häntä ja kaikkia kollegoita koskee Suomen lainsäädäntö ja työehtosopimukset. Edes tätä keskeistä periaatetta ei ole kirjoitettu tarpeeksi selkeästi esitykseen, luoden oikeudellista epävarmuutta aivan keskeisessä kysymyksessä, Andersson sanoo.

Työntekijöiden edustusoikeuksien osalta yritysten hallinnossa noudatetaan kuitenkin rekisteröintimaan lainsäädäntöä. Onkin mahdollista, että yritykset shoppailevat itselleen maan, jossa lainsäädäntö on työntekijöiden kannalta heikoin.

– Emme voi sallia esitystä, että jonka myötä esimerkiksi Suomessa työskentelevään henkilöön ei enää sovellettaisi Suomen työlainsäädäntöä tai työehtosopimuksia, Andersson sanoo.

Hän vaatii komissiota korjaamaan esityksen epäkohdat.

– Komissaari [Henna] Virkkusen tulisi selventää komisson esitystä, joka uhkaa luoda Eurooppaan pysyvästi kahden kerroksen työmarkkinat, Andersson sanoo.

Komissio on pyytänyt Euroopan parlamenttia ja neuvostoa hyväksymään EU Inc -ehdotuksen jo vuoden 2026 aikana.