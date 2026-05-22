Kolumbian toukokuisia presidentinvaaleja varjostavat uhkaukset ehdokkaita vastaan ja aseellisten ryhmien väkivalta. YK:n Kolumbian tarkkailija nosti tilanteen esiin turvallisuusneuvostolle antamassaan katsauksessa.

Vaalikampanja on loppusuoralla. Presidentti Gustavo Petro on varoittanut mahdollisesta iskusta vasemmiston ehdokasta, senaattori Iván Cepedaa vastaan. Uhkauksia on kohdistunut myös oikeiston ehdokkaisiin Paloma Valenciaan ja Abelardo De la Espriellaan. Kaikki kolme kuuluvat vaalien ennakkosuosikkeihin.

Väkivallan uhka Kolumbian vaaleissa on todellinen. Viime vuonna Centro Democrático -puolueen presidentinvaaliehdokkuutta tavoitellut senaattori Miguel Uribe Turbay ammuttiin kampanjatilaisuudessa Bogotán keskustassa. Hän kuoli vammoihinsa myöhemmin.

Kolumbian puolustusministeri Pedro Sánchez kutsui koolle tiedusteluelinten johdon, joka päätti uusista toimista presidenttiehdokkaiden, heidän perheidensä, kampanjatoimistojen ja vaalitilaisuuksien suojelemiseksi.

Sisäministeri Armando Benedettin mukaan 13 presidenttiehdokkaan turvaamiseen on osoitettu 107 kansallisen suojeluyksikön asiantuntijaa, 160 poliisia ja 39 panssaroitua ajoneuvoa.

Rauhansopimus ei lopettanut väkivaltaa

YK:n turvallisuusneuvosto kuuli pääsihteerin edustaja Miroslav Jenčan neljännesvuosiraportin osana vuoden 2016 rauhansopimuksen seurantaa.

Sopimuksen myötä sissiliike Farc riisui aseensa, mutta Farcista irtautuneet ryhmät toimivat edelleen osissa Kolumbiaa. Lisäksi maassa toimii yhä Kansallinen vapautusarmeija ELN, puolisotilaallisten ryhmien jäänteitä sekä huumekauppaan kytkeytyvien kartellien aseellisia ryhmiä.

– Tuleva presidentti kohtaa valtavan haasteen rauhan ja turvallisuuden vahvistamisessa niillä alueilla, joihin konflikti edelleen vaikuttaa, Jenča sanoi.

YK:n edustaja nosti esiin myös Comunes-puolueen. Se syntyi entisestä Farcista, ja sen edustajat ovat päättäneet kautensa kongressissa rauhansopimuksessa taatuilla paikoilla. Puolue on vahvistanut sitoutumisensa rauhansopimukseen.

Catatumbossa pelätään drooneja ja miinoja

Jenča kuvaili turvallisuusneuvostolle myös Catatumbon alueen tuhoa. Kolumbian koillisosassa Venezuelan rajalla sijaitsevalla alueella aseelliset ryhmät ovat ottaneet yhteen väkivaltaisesti.

Tammikuussa tekemällään vierailulla Jenča näki drooni-iskuissa pahoin vaurioituneita taloja. Koulujen läheltä oli löydetty räjähteitä, ja yhteisöt joutuivat koko ajan varomaan jalkaväkimiinoja.

Huhtikuun lopulla 2026 väkivalta kiihtyi myös Caucan alueella, kun valtatiellä tehty pommi-isku tappoi 21 ihmistä ja haavoitti kymmeniä. Viranomaiset ovat liittäneet iskun Farcin rauhansopimuksesta irtautuneisiin ryhmiin. Samoihin aikoihin tapahtui useita muitakin iskuja, mikä lisäsi huolta vaalien turvallisuudesta.

Myös Kolumbian luoteisosassa Chocóssa väkivalta on kiihtynyt, kun sissijärjestö ELN ja rikollisryhmät taistelevat alueen hallinnasta. Liikkumisrajoitukset ja väkivallan uhka on ajanut ihmisiä kodeistaan.

Kolumbian hallituksen ja YK:n edustajan mielestä rauhanprosessi Kolumbiassa on kesken. Tarvitaan edelleen poliittista tahtoa, kansainvälistä tukea ja ennen kaikkea valtion läsnäoloa niillä alueilla, joilla väkivalta yhä määrää pelisäännöt.