Fediverse-instanssi: Jaa linkki

Škoda Transtech tiedotti maanantaina aloittaneensa muutosneuvottelut Kajaanin Otanmäen -tehtaallaan: työpaikkoja voi poistua jopa kaksisataa. Yhtiö ei menestynyt kilpailussa Helsingin kaupungin uusien raitiovaunujen toimittamisesta. Se valitti hankintapäätöksestä ensin markkinaoikeuteen ja pyrkii nyt saamaan muutoksen korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

Vasemmistoliiton varapuheenjohtajan ja Kajaanin kaupunginvatuutetun Miikka Kortelainen arvostelee Helsingin hankintapäätöstä tiedotteessa:

– Samaan aikaan kun puhumme huoltovarmuudesta, kotimaisesta teollisuudesta ja alueiden elinvoimasta, emme voi ummistaa silmiämme siltä, että suomalainen osaaminen ja työpaikat rapautuvat pala palalta tässä maassa tehtävillä ratkaisuilla. Viimeisimpänä esimerkkinä Helsingin kaupungin uusien raitiovaunujen hankinta, jossa nämä näkökulmat sivuutettiin täysin.

ILMOITUS ILMOITUS

Kortelaisen mukaan julkisissa hankinnoissa tulisi hyödyntää kotimaista osaamista ja tuotantoa aina kun se on mahdollista. Škoda Transtechin tilanteeseen hän esittää valtiolta nopeita tukitoimia.

– Tarvitsemme konkreettisen rakennemuutospaketin, jossa turvataan työntekijöiden uudelleenkoulutus ja työllistyminen, houkutellaan uusia investointeja alueelle sekä varmistetaan, että tulevissa julkisissa hankinnoissa painotetaan nykyistä vahvemmin kotimaista tuotantoa, huoltovarmuutta ja työllisyysvaikutuksia, hän sanoo.

Oikeusriidassa on kyse siitä, että raitiovaunuista tarjouskilpailun järjestänyt Helsingin Kaupunkiliikenne katsoi Škoda Transtechin tarjouksen olleen tarjouspyynnön vastainen. Markkinaoikeus vahvisti maaliskuussa, että tarjousta ei voinut huomioida. Škoda Transtech tiedotti maanantaina valittavansa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.