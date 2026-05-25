Fediverse-instanssi: Jaa linkki

Valtiovarainministeriön arvio yhteisöveroalennuksen itserahoittavuudesta on pudonnut 34–46 prosenttiin, kun vielä vuosi sitten arvio oli 60 prosenttia. Asiasta kertoi Yle perjantaina.

– Muutosta voidaan pitää merkittävänä, ja se herättää kysymyksiä valmistelun laadusta. Kun lisäksi useat asiantuntijat kyseenalaistivat 60 prosentin dynaamiset vaikutukset jo vuosi sitten, herää kysymys, miksi VM piti luvusta niin tiukasti kiinni, vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela sanoo tiedotteessa.

Koskela vaatii valtiovarainministeriön toiminnan selvittämistä vaikutusarvioinnissa, niin että selvityksessä kuullaan riippumattomia asiantuntijoita.

ILMOITUS ILMOITUS

”Oikeistohallitus on valmis poraamaan lähes miljardin reiän valtion tulopohjaan.”

– Ministeriö myönsi jo vuosi sitten, että arvioon liittyy suurta epävarmuutta ja kansliapäällikkö Juha Majanen kutsui julkisuudessa arviota konservatiiviseksi. Siitä huolimatta ministeriö päätyi arvioimaan itserahoitusasteen huomattavasti yläkanttiin, millä oli luonnollisesti vaikutus julkiseen keskusteluun, Koskela sanoo nyt.

Hän muistuttaa, että Euroopan komissio on todennut yhteisöveroalennusten olevan kalliita ja tehottomia kasvutoimia.

– Poliittisesti puhumme nyt veroalennuksesta, joka annettaisiin suuryritykselle aikana, jona pienituloiset on leikattu henkihieveriin. Valtiovarainministeriön ylisuuri arvio vaikuttaa päätöksen hyväksyttävyyteen ja sitä puoltaviin argumentteihin. Tosiasiallisesti tässä on kuitenkin käynyt niin, että oikeistohallitus on valmis poraamaan lähes miljardin reiän valtion tulopohjaan ja perusteli päätöstä huterasti arvioiduilla luvuilla, jotka ovat tulleet valtiovarainministeriöstä, Koskela sanoo.

Koskela huomauttaa, että parlamentaarisessa velkajarrutyöryhmässä on sovittu valtiovarainministeriön vaikutusarviointien kehittämisestä. Kehitystä ei ole vielä nähty.