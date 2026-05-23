Christian Rönnbackan Henna Björk -sarja on parantunut osa osalta. Valkyria on sen uusi huipennus, vaikka erinomaisia ovat edellisetkin osat olleet.

Supon erikoiskoulutetusta operaattorista Henna Björkistä kirjoittaessaan Rönnbacka on tehnyt tärkeän oivalluksen. Korkeaoktaaninen toimintaromaani on tehokkaimmillaan silloin, kun sen tapahtumat ovat mahdollisen puitteissa, ei silloin, kun koko maailman pelastaminen on yhden henkilön harteilla. Henna Björkin seikkailut ovat ihmisen kokoisia, ja silloinkin hänellä on tukenaan isompi ryhmä.

Valkyria ilmestyy juuri, kun Venäjän ja Ukrainan välinen droonisota on noussut uusille kierroksille. Ukraina pystyy tekemään iskuja Moskovaan saakka. Sota ei ole enää kaukainen asia tavallisille venäläisille.

Rönnbacka on Valkyriaa kirjoittaessaan ollut aikaansa edellä. Toukokuun puolivälissä ilmestynyt teos yhdistyy lukijan mielessä uutisiin sotatapahtumista. Tämä voisi olla totta.

Hieman autistinen Sofia Kivisuo on suunnitellut FinArctus-yhtiölle uuden teknologian lennokin. Testi aiotaan tehdä aidossa tilanteessa iskussa Ukrainasta Venäjälle. Venäjällä ollaan tietoisia Kivisuosta ja hänen droonistaan. Tappajat on laitettu liikkeelle.

Tässä vaiheessa kuvaan astuu Rovajärvellä kovassa koulutuksessa ollut Henna Björk. Hänen tehtävänään on Kivisuon henkilösuojaus. Ensin juostaan kilpaa venäläisten palkkatappajien kanssa Suomessa, sitten teos huipentuu operaatioon Ukrainassa.

Rönnbacka ei jaarittele. Valkyria on yhtä tiukkaa ja intensiivistä lentoa. Muotovalio toimintaromaani. Jokainen lause vie tarinaa eteenpäin. Henna Björkin ja Sofia Kivisuon inhimillisiä piirteitä tuodaan mukaan niukasti, mutta riittävästi. Sarjan viidennessäkään osassa sen moneen pystyvä päähenkilö ei ole mikään supernainen eikä kone.

Entistä tehokkaamman tappokoneen suunnitellut Sofia Kivisuo puolestaan joutuu moraalipohdintojen eteen.

Tiukkana pakettina etenevässä teoksessa Rönnbacka päästää lukijan salaisen sotilasoperaation kyytiin. Uskaltaa luottaa, että ainakin pääpiirteissään operaatio etenee teoksessa niin kuin se etenisi oikeastikin. Uskottavaa on myös Henna Björkiä ja hänen ryhmäänsä kampittavien venäläisvastustajien toiminta. Kuten sanottu, taru ja todellisuus yhdistyvät Valkyriassa hedelmällisellä tavalla.

Christian Rönnbacka on kirjoittanut vuodesta 2012 Porvooseen sijoittuvia Hautalehto-poliisiromaaneja hyvällä osumisprosentilla. Ne eivät kuitenkaan erotu kymmenistä kaltaisistaan. Henna Björkistä on tullut hänen ykköstuotteensa. Kansainvälisten trillereidenkin nykyään kovasti kilpaillulla saralla Rönnbackan valttikortti on tarinoiden pienuus, ei megalomaaninen suuruus. Hoidettavan kokoinen homma.

Christian Rönnbacka: Henna Björk – Valkyria. 350 sivua, Bazar 2026.