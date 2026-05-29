Fediverse-instanssi: Jaa linkki

Kolme neljästä venezuelalaisesta elää köyhyydessä, kun mittarina käytetään tulotasoa. Lisäksi 55 prosenttia kotitalouksista elää moniulotteisessa köyhyydessä, kertoo Caracasissa sijaitsevan Andrés Bellon katolisen yliopiston elinoloja koskeva Encovi-tutkimus.

Tutkimus perustuu viime vuonna eri puolilla maata kerättyihin tietoihin, joissa haastateltiin 11 300 kotitaloutta.

76,5 prosenttia venezuelalaisista elää köyhyydessä tulojensa perusteella. Kriittisessä köyhyydessä elää 38,5 prosenttia väestöstä, sillä heillä ei ole riittävästi rahaa ruokaan.

ILMOITUS ILMOITUS

Köyhyys näkyy tuloissa, palveluissa ja asumisessa

Moniulotteisessa köyhyydessä arvioidaan asumista, palveluja, tuloja, koulutusta, työllisyyttä ja sosiaalista turvaa. Venezuelalaisilla on suuria puutteita kaikilla osa-alueilla.

Kuudella kymmenestä venezuelalaisesta kuukausitulot vaihtelevat 45 ja 154 euron välillä. Suurituloisin kymmenesosa ansaitsee keskimäärin 405 euroa kuukaudessa, pienituloisin vain 15 euroa.

Venezuelassa arvioidaan olevan yhdeksän miljoonaa kotitaloutta. Vesijohtoverkoston piirissä on 78 prosenttia kotitalouksista. Vain 29 prosenttia saa vettä päivittäin ja 19 prosenttia jatkuvasti. Muu väestö hankkii vetensä säiliöautoista, kaivoista tai sadevedestä.

Julkisen sähköverkon piirissä on 98 prosenttia väestöstä. Sähkönsaanti on silti epävarmaa: 39 prosenttia kärsii päivittäisistä sähkökatkoista ja 35 prosenttia viikoittaisista katkoksista.

Lapsista, nuorista ja nuorista aikuisista koulutuksen 64 prosenttia on koulutuksen piirissä. Ennen koronapandemiaa osuus oli 70 prosenttia. Koulutusjärjestelmän ulkopuolella on 1,2 miljoonaa lasta ja nuorta.

Kyselyn mukaan 44 prosenttia opiskelijoista käy koulua epäsäännöllisesti. Poissaoloihin vaikuttavat eniten veden, sähkön ja liikenteen ongelmat, ruoan puute kotona sekä opettajien poissaolot.

63 prosenttia vastaajista oli päässyt lääkärin vastaanotolle, useimmiten julkisilla terveysasemilla ja sairaaloissa. Potilaista 68 prosenttia joutui ostamaan kaikki lääkkeensä itse. Vain 6,6 prosentilla väestöstä on sairausvakuutus.

Naisten työmarkkina-asema on heikko

Venezuelan väestöstä on taloudellisesti aktiivisia on 55 prosenttia. Vertailun vuoksi Kolumbiassa osuus on 64 prosenttia ja Brasiliassa sekä Chilessä 62 prosenttia.

Miehistä 72 prosenttia käy töissä, naisista vain 39 prosenttia.

Miesten työssäkäynti on elpynyt pandemian jälkeen, mutta samaan aikaan naisten työelämän ulkopuolelle jääminen on lisääntynyt. Naisille työmarkkinoille palaamisen kustannukset ovat korkeammat.

Encovin vuosien 2021, 2023 ja 2025 muuttoliikettä arvioivat mittaukset arvioivat, että seitsemän prosenttia kaikista maasta muuttaneista on palannut Venezuelaan. Miesten ja naisten välillä ei näy selkeää eroa, ja näyttää siltä, että ensimmäisinä palaavat lapset ja iäkkäät ihmiset.