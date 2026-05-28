Palkansaajien ostovoimakuoppa on hiljalleen täyttymässä – mutta ei hallituksen politiikan ansiosta, vaan siitä huolimatta. Reaalipalkka saavuttaa elinkustannuskriisiä edeltävän tason vuoden loppuun mennessä. Näin arvioi SAK:n pääekonomisti Patrizio Lainà.
– Jos hallitus ei olisi kiristänyt välillistä verotusta, reaalipalkka olisi palautunut elinkustannuskriisiä edeltävälle tasolle jo viime vuoden aikana, Lainà muistuttaa.
Ammattiliittojen ansiota
SAK:n ostovoimanseurannan mukaan työntekijöiden ostovoiman paraneminen perustuu lähes kokonaan ammattiliittojen neuvottelemiin palkankorotuksiin. Jarruna suotuisassa kehityksessä toimivat hallituksen veropäätökset sekä Iranin sodan vuoksi kiihtynyt inflaatio.
"Hallituksen veropäätökset ja inflaatio syövät ostovoimaa."
Ostovoimaseurannassa on uutena asiana tarkasteltu hallituksen veropolitiikan kokonaisvaikutuksia palkansaajiin huomioiden ansiotulo- ja välillinen verotus.
– Orpon hallituskauden aikana veropäätökset heikentävät keskituloisen palkansaajan ostovoimaa yli 400 euroa vuodessa. Vaikka ansiotuloverotus kevenee noin 150 eurolla, erityisesti arvonlisäveron kaltaiset välilliset verot ovat nostaneet hintoja ja syöneet palkansaajien ostovoimaa lähes 600 euroa vuodessa.
Lainà arvioi, että ammattiliittojen neuvottelemat palkankorotukset vahvistavat ostovoimaa hallituskauden aikana merkittävästi. Käteen jää keskituloisella noin 4400 euroa enemmän vuodessa palkankorotusten ansiosta.
– Tästä summasta hallituksen veropäätökset ja inflaatio syövät ostovoimaa. Keskituloisen palkansaajan ostovoima kasvaa hallituskauden aikana noin 1800 euroa vuodessa, hän toteaa.
3,6 prosentin nousu
Tänään torstaina julkaistun ansiotasoindeksin mukaan palkat nousivat 3,6 prosenttia vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä. Ammattiliittojen neuvottelemat palkkojen sopimuskorotukset selittävät tästä 3,1 prosenttiyksikköä ja muut tekijät 0,5 prosenttiyksikköä. Inflaatio oli 0,6 prosenttia, joten reaalipalkka kasvoi tasan kolme prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.
Kesän aikana palkankorotuksia tulee useille eri aloille. Esimerkiksi rakennusalalla sekä matkailu- ja ravintola-alalla palkat nousevat 2,9 prosenttia. 3000 euron kuukausipalkalla korotus kasvattaa käteen jääviä tuloja lähes 70 euroa kuukaudessa. Palkankorotuksia voi tarkastella SAK:n palkankorotuskalenterista, joka löytyy osoitteesta www.sak.fi/parempi-palkkapäivä.