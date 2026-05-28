Fediverse-instanssi: Jaa linkki

Suomalaisten kansalaisjärjestöjen yhteisessä kannanotossa vaaditaan puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) välitöntä eroa. Kannanoton allekirjoittajia ovat Arabikansojen Ystävyysseura AKYS, Nahlieli – Jews for Justice in Palestine, Suomen Palestiinalaisten Yhdistys PALCIF, Suomen Rauhanpuolustajat, Sumud – Suomen Palestiina verkosto, Vasemmistonuoret sekä Vihreät nuoret.

Vaatimuksen taustalla on toukokuussa 2026 Helsingissä järjestetty Suomen ja Israelin yhteinen puolustuskonferenssi, johon osallistui noin 30 sotateollisuuden yritystä molemmista maista. Puolustusministeriön resurssipoliittisen osaston päällikkö Olli Ruutu piti tapahtumassa puheen.

Israelin puolustusministeriön tiedotteen mukaan tapahtuman järjestivät yhdessä Suomen puolustusministeriö, Puolustus- ja ilmailuteollisuus PIA ry sekä Israelin puolustusministeriö. Suomen puolustusministeriön logoa käytettiin myös tapahtuman markkinoinnissa.

ILMOITUS ILMOITUS

Suomen puolustusministeriön viestintäjohtaja Niina Hyrsky kuitenkin kiisti ministeriön järjestäjäroolin. Hän ei kuitenkaan pystynyt selittämään, miten Suomen puolustusministeriön nimi oli Israelin tiedotteeseen päätynyt.

”Antti Häkkänen ei ole sopiva henkilö Suomen puolustusministeriksi”, järjestöt kirjoittavat kannanotossaan.

”Hänen kaudellaan Suomi on syventänyt sotilaallista yhteistyötä valtion kanssa, jonka YK:n tutkintakomissio on todennut syylliseksi kansanmurhaan ja jonka pääministerin Kansainvälinen rikostuomioistuin on määrännyt pidätettäväksi. Häkkäsen ministeriö on antanut Israelille mahdollisuuden nimetä Suomen puolustusministeriö virallisesti kansanmurhakoneiston markkinointitapahtuman järjestäjäksi — ja kun asia paljastui, ministeri pakeni vastuutaan kieltäytymällä kommentoinnista.”

Järjestöjen kannanoton mukaan kyseessä ei ole virhearviointi.

”Tämä on tahallista ja systemaattista vastuun pakoilua tilanteessa, jossa Suomen kansainvälisoikeudellisen aseman ja moraalisen uskottavuuden rapautuminen on suoraan hänen vastuullaan”, kannanotossa sanotaan.

"Tämä on tahallista ja systemaattista vastuun pakoilua"

– Suomen ulkopoliittinen suunta Häkkäsen ja ulkoministeri Elina Valtosen (kok.) ministerikautena on ollut häpeällistä seurattavaa koko maalle, kommentoi vasemmistonuorten puheenjohtaja Heta Uhtio KU:lle.

– Häkkäsen prioriteettina vaikuttaa olevan Suomen aseistaminen keinolla millä hyvänsä. Kun suomalaisten turvallisuutta käytetään argumenttina asehankinnoille, mutta ne tehdään palestiinalaisten siviilien henkien kustannuksella ei todellisuudessa prioriteetit ole ihmishenkien vaalimisessa vaan aseyritysten voitoissa, Uhtio toteaa.

Konferenssi julkisuudelta piilossa?

Kannanottoon osallistuneet järjestöt pitävät Puolustusministeriön tiedotusta tapahtumasta vakavasti puutteellisena. Tapahtuma järjestettiin hiljaa,ilman ennakkotiedottamista, eikä ministeri Häkkänen ollut tapahtuman paljastuttua tavoitettavissa kommentoimaan asiaa.

Myös PIA ry:n pääsihteeri Tuija Karanko on kieltäytynyt haastattelusta.

Tämä ei ole pieni viestintävirhe, järjestöt arvioivat kannanotossaan.

”Parhaimmillaan kyse on siitä, että ministeriö antaa suomalaiselle yleisölle puutteellisen kuvan hallituksen ja puolustusministeriön toiminnasta. Pahimmillaan kyse on valehtelusta, joka koskee Suomen osallisuutta kansanmurhaan. Suomalaisilla on oikeus tietää, millaista yhteistyötä heidän nimissään ja verovaroillaan ylläpidetään kansanmurhaa toteuttavan valtion kanssa”, kannanotossa sanotaan.

"Pahimmillaan kyse on valehtelusta, joka koskee Suomen osallisuutta kansanmurhaan."

Konferenssi järjestettiin, vaikka YK:n riippumaton tutkintakomissio on todennut jo syyskuussa 2025 Israelin syyllistyvän kansanmurhaan Gazassa.

Myös Amnesty International, kansainvälinen kansanmurhatutkimuksen järjestö IAGS sekä lukuisat oikeustieteilijät ovat päätyneet samaan arvioon. YK:n kansainvälinen tuomioistuin totesi jo tammikuussa 2024, että kansanmurhan riski on todellinen ja välitön.

Kansainvälinen rikostuomioistuin on antanut pidätysmääräykset Israelin pääministeristä Benjamin Netanjahuista ja entisestä puolustusministeristä Yoav Gallantista sotarikoksiin ja rikoksiin ihmisyyttä vastaan liittyen.

Asekauppa ei ole arvoneutraalia

Vasemmistonuorten Heta Uhtio muistuttaa, että kansalaisaloite, joka vaati puolustushankintoihin ihmisoikeustilanteen huomioimista, sai yli 56 000 allekirjoitusta.

– Silti se sivuutettiin rajusti eduskunnan toimesta, ja tämä konferenssi on suoraan Suomen kansalaisten kasvoja päin sylkemistä, Uhtio sanoo.

Kannanottoon osallistuneiden järjestöjen mukaan toukokuussa järjestetty puolustuskonferenssi on suora seuraus kansalaisaloitteen sivuuttamisesta.

– Suomalainen arvomaailma ei tue sortajia, kansanmurhaajia ja lasten tappajia. Valitettavasti Suomen hallitus kuitenkin tukee ja osoittaa siten edustamiensa tahojen kylmänviileät arvot. Hallituksen kannatus on tippunut jo alle neljänkymmenen prosentin, hallituksen arvot eivät siis kuvasta kansan arvoja ja olisi aika korjata asia, Heta Uhtio toteaa.

Järjestöt nostavat kannanotossaan esiin myös asekaupan poliittisen ulottuvuuden. Israelilaiset aseyritykset markkinoivat avoimesti järjestelmiä, joita on käytetty Gazassa.

Järjestöjen mukaan Suomi ei aseita ostaessaan ja ovensa israelilaisille aseyrityksille avatessaan vain hyväksy palestiinalaisten käyttämistä asejärjestelmien testaamiseen, vaan se myös luo taloudellisen kannustimen miehityksen ja kansanmurhan jatkamiselle.

Järjestöt korostavat, että Suomi on perinteisesti profiloitunut kansainvälisen oikeuden ja ihmisoikeuksien puolustajana. Tämän aseman säilyttäminen edellyttää heidän mukaansa, ettei Suomi ole mukana mahdollistamassa kansanmurhaa — ei aseiden ostajana, ei niiden myynnin foorumin tarjoajana eikä asekaupan kumppanina.