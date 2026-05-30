Fediverse-instanssi: Jaa linkki

Helsingin Sanomien taloustoimittaja Tuomas Niskakangas käyttää hedelmällisesti tietojaan ja kokemuksiaan journalismista ja liike-elämästä uuden Osasto K -trillerisarjansa ensimmäisessä osassa Suljettu kansio. Siinä suomalainen verkkolaiteyhtiö Nodus on uppoutunut korviaan myöten moraalittomaan liiketoimintaan.

Kuvitteellisen Noduksen historia ja nykyisyys vastaavat kovassa nousukiidossa olevaa Nokiaa.

Pohjoismaisissa dekkarisarjoissa on A-ryhmää ja Osasto Q:ta selvittämässä rikoksia. Niskakankaan Osasto K on toista maata. Se kähmii ja tekee rikoksia. Miksi ja kenen laskuun, se jääköön lukijan itsensä löydettäväksi.

ILMOITUS ILMOITUS

Helsingin Sanomien taloustoimittaja Joel Saarni on saanut kuuman uutisvihjeen. Venäläisille mobiilioperaattoreille on myyty pakotteista huolimatta Noduksen ohjelmistopäivityksiä. Venäläiset tiedusteluviranomaiset pystyvät taas seuraamaan maansa puhelu- ja viestiliikennettä. Se näkyy jo oppositiohahmojen katoamisina, vangitsemisina ja kuolemina.

On elokuu 2024. Joel Saarni joutuu kuitenkin jättämään HS:n, sillä Seiska on paljastanut runsain kuvin hänen muhinansa lehden päätoimittajan kanssa. Saamansa vihjeet Joel testamenttaa päteväksi havaitsemalleen kesätoimittaja Sara Lukkarille. Hän jatkaa itsekin tapauksen selvittämistä etsimällä syväkurkkua, joka oli jättänyt valepukuun pukeutuneena todistusaineistoa Sanomatalon vahtimestarin kautta Joelille toimitettavaksi.

Joel Saarni ja tietovuotaja etsivät yhteistoimin pakotteiden alaisten päivitysten myyjää, mutta juttu paisuu paljon suuremmaksi. Varsinaisesti se alkaa paljastua kysymykseksi suuryritysten moraalista. Verkkolaitevalmistajat jättävät laitteisiinsa takaportteja, joilla tiedusteluviranomaiset voivat seurata kaikkea viestiliikennettä. Niiden johtavia valmistajia ja ainoita, jotka pystyvät panemaan kiinalaisille kampoihin, ovat suomalaisia ja ruotsalaisia. Edes amerikkalaisilla ei ole kilpailukykyistä teknologiaa.

Suljetun kansion alku on vähän tahmea. Istutaan öitä Joelin kaksiossa, missä hän ja hänen syväkurkkunsa etsivät Osasto K:sta tietoa eri rekistereistä ja käsiinsä saamista Noduksen laskutuspapereista. Henkilöt maistuvat pahvilta, juttu ei etene.

Vähän yli sadan sivun jälkeen vieraillaan amerikkalaisten operaatiossa Afganistanissa vuodesta 2011 eteenpäin. Huomio kiinnittyy naissotilaaseen, jolle on varattu rooli tässä tarinassa.

Kun Niskakangas saa tarinan todella liikkeelle ja kaikki kytkennät lukijan silmien eteen, Suljettu kansio alkaa todella vetää. On hämärämiehiä, Venäjää ja CIA:ta niin kuin trillereissä yleensäkin, mutta bisneksen kyynisyys ja tiedustelumaailman petollisuus, ja kirjoittajan asiantuntemus, nostavat teoksen pätevien ajankohtaistrillerien sarjaan.

Joel Saarni jää henkilöhahmona loppuun asti mieheksi vailla ominaisuuksia. Teoksen takakannessa mainitusta Petra Thorrystä, toisesta päähenkilöstä, Niskakangas on kehitellyt pakkomielteisen ja addiktoituneen hahmon, jossa saattaa vaikuttaa CIA:n takavuosikymmenten mielenhallintaohjelma MK Ultra. Hänen taustansa raottuu Suljetun kansion lopussa, mutta siinä päästään vasta alkuun.

Tuomas Niskakangas debytoi vuonna 2021 poliittisella trillerillä Roihu. Arvioin sen tylysti lapselliseksi, enkä ole lukenut jatko-osia. Suljettu kansio on paljon parempi, mutta ei yllä alan kotimaisten huippujen tasolle. Siinä on töksähtelevyyttä. Eniten häiritsee, miten helposti monimutkaiset asiat loksahtavat kohdalleen. Sellaisia ovat syväkurkun henkilöllisyys Joelille, ja käden käänteessä Venäjältä löytyvä tärkeä tieto.

Toisaalta Niskakangas on kehittänyt omaleimaisen konseptin, josta voi lukea vahvan moraalisen kannanoton. Kokeneen toimittajan ammattitaito pelastaa paljon silloinkin, kun juonen veto ei ole parhaimmillaan.

Eli Osasto K -sarjan aloitus on kuitenkin lupaava.

Tuomas Niskakangas: Suljettu kansio. 397 sivua, WSOY 2026.