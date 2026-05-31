Fediverse-instanssi: Jaa linkki

Huhtikuussa Morpusin kylässä toimivan Perur Rays of Hope -järjestön pihalla nähtiin poikkeuksellinen näky, kun 156 tyttöä marssi värikkäissä valmistujaisasuissa yrittäjäkurssin päätösjuhlassa. Joillakin oli vauva sylissä.

Lähes 90 prosenttia Kenian pinta-alasta kuuluu kuiviin tai puolikuiviin alueisiin, joilla asuu 18 miljoonaa ihmistä eli reilu kolmannes maan asukkaista. Noiden alueiden tyttöjen tulevaisuus on määrittynyt sukupolvien ajan avioliiton kautta. Osa tytöistä naitetaan jo 11-vuotiaina karjaa vastaan tai pian toisen asteen koulutuksen jälkeen. Oma ammatti ja jatko-opinnot jäävät heiltä haaveeksi.

Länsi-Pokotin alueella on kuitenkin käynnissä muutos.

ILMOITUS ILMOITUS

Sukupuoli määrittää elämän suunnan

– Tässä yhteisössä lapsen sukupuoli määrittää hänen elämänpolkunsa, Morpusin kyläyhteisön (Perur Rays of Hope) toiminnanjohtaja Shujaa Caroline Menach kertoo.

Pojille opetetaan selviytymistä vaikeissa maastoissa karjaa paimentaen ja suojellen, kun taas tytöt jäävät opettelemaan kotitöitä. Kymmenen tai yhdentoista vuoden iässä monet käyvät läpi siirtymäriittejä, kuten tyttöjen sukuelinten silpomisen, jonka ajatellaan merkitsevän siirtymistä naiseuteen.

Perinteet liittyvät myös alueen vaikeisiin elinolosuhteisiin. Vuosina 2021–2022 alueita koetteli poikkeuksellinen kuivuus. Viisi peräkkäistä sadekautta jäi tulematta, ja yli 2,5 miljoonaa kotieläintä kuoli.

Koska karja on alueen tärkein toimeentulon lähde, menetykset muuttivat myös perheiden ratkaisuja.

– Kun perheet menettävät karjaa kuivuuden vuoksi, ympärileikatuista tyttäristä tulee eräänlainen valuutta karjakannan täydentämiseksi, Pokot-yhteisön tasa-arvoaktivisti Lillian Chepkemei sanoo.

Tytöt naitetaan karjaa vastaan, joskus jo kauan ennen kuin heistä on tullut naisia. Heidät lähetetään aviomiehen kotiin kasvamaan siihen saakka, että heidän kehonsa alkaa osoittaa kypsymisen merkkejä.

Seurauksena ovat varhaiset raskaudet ja lapsiavioliitot. Osa alle 15-vuotiaista tytöistä joutuu äidiksi jo lapsena.

Kouluun pääsevätkään eivät välttämättä säästy paineelta.

– Ajatuksena on, ettei tyttöä tarvitse kouluttaa toisen asteen jälkeen, koska lopulta hän kuitenkin menee naimisiin ja vie koulutuksen hyödyt aviomiehensä perheelle, Chepkemei sanoo.

Ohjelma tavoittaa myös nuoret äidit

HER Lab perustettiin vastaamaan juuri näihin ongelmiin. Se tarjoaa jatkokoulutusta tytöille riippumatta siitä, ovatko he naimisissa vai eivät.

Tavoitteena on vahvistaa syrjäytyneiden nuorten tyttöjen ja maaseudulla asuvien nuorten naisten sosiaalista ja taloudellista asemaa. Koulutuksen lisäksi ohjelma tarjoaa mentorointia, lisääntymisterveyden palveluita, mielenterveyden tukea sekä itseluottamusta vahvistavaa valmennusta.

Ohjelmaa toteuttavan Global Give Back Circlen ohjelmajohtaja Mwende Munuve kertoo, että osa ensimmäisen ryhmän osallistujista haettiin perheistä, joihin heidät oli naitettu. Ehtona oli perustason koulutus.

Kursseilla opetettiin muun muassa sähkö- ja putkiasennusta, ruoanvalmistusta, kosmetologiaa, muotisuunnittelua, maataloutta, tietotekniikkaa sekä helmitöitä.

– Tämä on unelmien täyttymys

Baringon alueelta kotoisin oleva Sharlyne Jerop suoritti sähköasennuskurssin, jota hän kuvailee unelmiensa täyttymykseksi.

– En koskaan kuvitellut oppivani sähköasennuksen kaltaisia taitoja. Se osoittaa, että tytöt voivat menestyä aloilla, joita on perinteisesti pidetty miesten aloina.

Hän aikoo jatkaa opintojaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa.

Tietotekniikkaa opiskellut Stephanie Cheyech sanoo kurssin muuttaneen hänen käsitystään omista mahdollisuuksistaan. Aiemmin hän ei ollut edes koskenut tietokoneeseen.

– Minulla oli hyvin vähän kosketusta teknologiaan. Tämän koulutuksen myötä minulle on avautunut aivan uusi mahdollisuuksien maailma.

Uuden vuosikurssin haku on jo käynnissä, ja kiinnostus on ollut valtavaa.

– Olemme saaneet jo yli 700 hakemusta. Se osoittaa selvästi, että tytöt haluavat tarttua yrittäjyyden tarjoamiin mahdollisuuksiin, Menach sanoo.

Kurssi kestää vuoden. Osa osallistujista asuu koulutuskeskuksessa, mutta perheellisille tytöille ja naisille on järjestetty mahdollisuus osallistua opetukseen osa-aikaisesti.

Perheellisiä osallistujia on paljon.

– Olemme varanneet yhden huoneen lapsille, joita ei voida erottaa äideistään. Hoitajat huolehtivat lapsista sillä aikaa, kun äidit osallistuvat opetukseen, Menach kertoo.

Valmistuttuaan osallistujat siirtyvät kolmen kuukauden harjoitteluun. Sen jälkeen osa perustaa yrityksen, osa siirtyy työelämään ja osa jatkaa opintojaan.

Ohjelmalla on myös toinen tavoite. Valmistuneita kannustetaan ryhtymään vähintään yhden tai kahden syrjäytyneessä asemassa olevan tytön mentoriksi. Näin halutaan katkaista tyttöihin kohdistuva hyväksikäytön ja oikeuksien loukkausten ylisukupolvinen kierre.