Vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholm vaatii liikunnan ja urheilun valtionrahoitukseen automaattista indeksikorotusta tai sitomista valtion budjettiin tai bruttokansantuotteeseen. Furuholmin mukaan liikunnan merkityksestä puhutaan paljon, mutta rahoituksen jälkeenjääneisyys estää todelliset uudistukset.

Kansanedustaja huomauttaa, että liikunnan rahoitus ei ole pysynyt kustannusten nousun perässä.

– Liikunnan ja urheilun rahoitus on polkenut paikallaan liian pitkään ja käytännössä heikentynyt, kun kustannukset ovat nousseet. Tällaisessa tilanteessa ei ole voitu rakentaa niitä ratkaisuja, joita Suomessa tarvitaan, Furuholm sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa liikuntapolitiikka tarvitsee hallituskausien yli ulottuvaa jatkuvuutta, jotta toimijoilla olisi mahdollisuus suunnitella pitkäjänteisesti.

– Liikunnan rahoituksen pitää olla ennakoitavaa ja pitkäjänteistä, hän toteaa.

Furuholmin mukaan kyse on poliittisesta arvovalinnasta: nähdäänkö liikunta kulueränä vai investointina. Hän muistuttaa, että esimerkiksi tutkimus-, kehitys- ja innovaatiomenoja on sidottu bruttokansantuotteeseen ja monilla sektoreilla indeksikorotukset ovat arkipäivää palveluiden turvaamiseksi.

Furuholmin mukaan ratkaisu olisi mahdollista kirjata jo seuraavaan hallitusohjelmaan. Hän katsoo, että liikunnan rahoitukselle on asetettava nykyistä vahvempi lähtötaso ja varmistettava sen maltillinen kasvu.