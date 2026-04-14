Joukko vasemmistoliiton kansanedustajia on jättänyt eduskunnalle toimenpidealoitteen, jonka tavoitteena on vahvistaa Suomen kykyä vastata tuleviin kriiseihin. Aloitteen ensimmäinen allekirjoittaja Hanna Sarkkinen vaatii hallitusta valmistelemaan uuden kriisimekanismin.

Sarkkinen muistuttaa, että 2020-luku on tuonut mukanaan useita kriisejä koronapandemiasta Venäjän hyökkäyssotaan Ukrainassa. Hänen mukaansa Iranin sodan aiheuttama hintasokki on tuore esimerkki tilanteesta, jossa kotitalouksien tukeminen on ollut hidasta ja vaikeaa.

– Suomessa tullaan tarvitsemaan valmiutta vastata erilaisiin kriisioloihin tulevaisuudessakin, Sarkkinen sanoo tiedotteessa.

ILMOITUS ILMOITUS

Sarkkisen mukaan nykyiset järjestelmät eivät taivu riittävän ketterästi tilanteisiin, joissa energian tai muiden perustarpeiden hinnat nousevat äkillisesti. Tämä koskee erityisesti pienituloisia kotitalouksia, joihin hintojen nousu iskee voimakkaimmin.

Hän painottaa, että uusi kriisimekanismi tulisi valmistella viipymättä, jotta se olisi käytettävissä jo tulevana talvena, mikäli Iranin sodan aiheuttama epävarmuus tai energian hinnan nousu pahenee.

Toimenpidealoitteessa esitetään mallia, jossa valtio voisi maksaa suoraa taloudellista tukea kotitalouksille esimerkiksi energian hinnan noustessa poikkeuksellisen korkeaksi. Tuki voitaisiin kohdentaa oikeudenmukaisesti hyödyntämällä olemassa olevia tulo-, vero- ja asuinpaikkatietoja.

– Näin tukitoimissa voitaisiin huomioida tuloerot ja alueelliset erot. Kotitalouksien tilanteet ja valmiudet ottaa vastaa hintashokkeja ovat hyvin erilaiset. Siksi tukea on tärkeä jakaa sitä eniten tarvitseville. Vastaavaa mekanismia olisi tarvittu jo aiemmin kun Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan nosti sähkönhintaa edellisellä hallituskaudella, Sarkkinen sanoo.