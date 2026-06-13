Fediverse-instanssi: Jaa linkki

Kanadassa, Yhdysvalloissa ja Meksikossa järjestettävät jalkapallon MM-kisat saatetaan pelata vaarallisen kuumissa olosuhteissa. Tutkijat varoittavat, että ilmastonmuutos lisää niin pelaajien kuin katsojien terveysriskejä.

Kuumuus on aiheuttanut huolta MM-kisoissa myös aiemmin. Vuoden 2022 Qatarin turnaus siirrettiin kesästä marras–joulukuulle äärimmäisen kuumuuden vuoksi, ja stadioneille rakennettiin laajoja jäähdytysjärjestelmiä pelaajien ja yleisön suojelemiseksi.

Kisojen valmisteluun liittyi myös laaja keskustelu siirtotyöläisten työoloista. Ihmisoikeusjärjestöt ja tutkijat ovat arvioineet, että tuhansia siirtotyöläisiä kuoli Qatarissa kisojen rakennusten aikana. Kuumuuden on epäilty vaikuttaneen moniin kuolemantapauksiin.

ILMOITUS ILMOITUS

Kuumuus ei ole enää vain Lähi-idän ongelma, vaan ilmastonmuutos kasvattaa riskejä myös Pohjois-Amerikan suurissa urheilutapahtumissa.

Vuoden 2026 MM-turnaus pelataan 11. kesäkuuta–19. heinäkuuta. World Weather Attributionin tekemän tutkimuksen mukaan kisojen riskit ovat huomattavasti suuremmat kuin vuoden 1994 MM-kisoissa, jotka niin ikään järjestettiin Yhdysvalloissa.

Tutkimukseen osallistui myös kansainvälinen jalkapalloilijoiden etujärjestö Fifpro.

Jopa neljännes otteluista voi ylittää turvallisuusrajat

Tutkimuksessa analysoitiin kaikkien 106 MM-ottelun peliajat ja paikalliset sääolosuhteet.

Tulosten mukaan noin 26 ottelua saatetaan pelata yli 26 asteen WBGT-lämpökuormitusindeksissä. WBGT-indeksi mittaa kuumuuden, ilmankosteuden, auringonsäteilyn ja tuulen yhteisvaikutusta siihen, miten ihmiskeho kestää lämpöä.

Kun 26 asteen raja ylittyy, Fifpro suosittelee juomataukoja ja muita viilennystoimia.

Noin viidessä ottelussa WBGT-indeksi voi nousta yli 28 asteeseen. Tätä pidetään jo niin vaarallisena tasona, että ottelu pitäisi siirtää tai lykätä. Päätösvalta kuuluu kansainväliselle jalkapalloliitto Fifalle.

– Lämpöhalvaus, joka on vakavin kuumuuteen liittyvän sairauden muoto, on hengenvaarallinen. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat iäkkäät ihmiset sekä henkilöt, joilla on ennestään terveysongelmia, Lontoon Imperial Collegen tutkija Chris Mullington sanoo.

Finaaliottelu riskipelien joukossa

Yhdysvaltojen kaakkoisosassa sijaitseva Miami nousee tutkimuksessa yhdeksi kaikkein riskialtteimmista kisakaupungeista.

Myös New Yorkin ja New Jerseyn alueella pelattava loppuottelu herättää huolta. Tutkimuksen mukaan vaarallisen kuumuuden riski on siellä kaksinkertainen vuoden 1994 MM-finaaliin verrattuna.

Vaikka osassa stadioneista on jäähdytysjärjestelmiä, tutkijat korostavat, että katsojat altistuvat kuumuudelle erityisesti stadionien ulkopuolella.

Esimerkiksi Dallasissa ja Houstonissa katsojilla on tutkimuksen mukaan noin kolmasosan todennäköisyys joutua yli 28 asteen WBGT-lämpökuormituksen kohteeksi stadionien ulkopuolella.

Järjestäjät ovat siirtäneet joitakin korkean riskin otteluita myöhempään ajankohtaan päivällä. Näillä stadioneilla ei kuitenkaan ole ilmastointia, mikä kasvattaa riskiä siitä, että otteluita pelataan pelaajille ja katsojille vaarallisissa olosuhteissa.

Lämpömittari ei kerro koko totuutta

Tutkijoiden mukaan kuumuuden vaarallisuutta ei voi arvioida yksin lämpömittarin lukemasta.

– 30 asteen päivä kuivissa ja tuulisissa olosuhteissa on hyvin erilainen kuin 30 asteen päivä korkeassa ilmankosteudessa, voimakkaassa auringonpaisteessa ja heikossa tuulessa. Tällöin hien haihtuminen vähenee, mikä rajoittaa kehon tärkeintä viilennysmekanismia, Mullington sanoo.

Tutkijat arvioivat, että kuumuus voi vaikuttaa satoihin tuhansiin ihmisiin kaikissa 16 kisakaupungissa.

Erityistä huolta aiheuttavat Fifan järjestämät fanitapahtumat, joissa otteluita seurataan jättinäytöiltä ulkoilmassa. Tapahtumiin kuuluu myös konsertteja, juhlia ja muuta oheisohjelmaa.

Ilmastotutkija Friederike Otto katsoo, että MM-kisat osoittavat konkreettisesti ilmastonmuutoksen vaikutukset.

– Kun itse MM-kisojen loppuottelu saatetaan joutua pelaamaan niin kovassa kuumuudessa, että se voidaan joutua perumaan, sen pitäisi toimia herätyksenä Fifalle ja jalkapallofaneille.

Otton mukaan tämä korostaa kiireellistä tarvetta ymmärtää, ettei maailmassa ja yhteiskunnassa ole yhtään aluetta, johon ilmastonmuutos ei vaikuttaisi.

Myös Fifpro on uudistanut vaatimuksensa nykyistä tiukemmista kuumuusprotokollista. Järjestö esittää muun muassa otteluaikojen muuttamista, pakollisia juomataukoja sekä mahdollisuutta keskeyttää tai siirtää otteluita, jos sääolosuhteet ovat vaaralliset.