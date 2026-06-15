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Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula esittää toimia, jotka mahdollistavat eläinlääkäripalvelut myös pienituloisille ihmisille ja heidän lemmikeilleen. Kontula jätti eduskunnassa asiaa koskevan lakialoitteen.

– Suomessa yhä useampi eläin päätyy pois kodistaan siksi, ettei omistajalla ole enää varaa eläinlääkärikuluihin. Eläinsuojelun näkökulmasta olisi tärkeää, että myös pienituloisilla ihmisillä olisi mahdollisuus tarjota koti esimerkiksi löytöeläimelle tai kodinvaihtajalle, Kontula sanoo.

– Lemmikit ovat monille ihmisille rakkaita perheenjäseniä ja tärkeä osa hyvinvointia. Lemmikkien myös tiedetään lievittävän stressiä ja yksinäisyyttä. Siksi tilanne, jossa ihminen joutuu luopumaan eläimestään tai jättämään sen hoidattamatta pelkästään taloudellisista syistä, on kohtuuton molemmille.

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"Lemmikit ovat monille ihmisille rakkaita perheenjäseniä ja tärkeä osa hyvinvointia."

Kontulan lakialoitteessa ehdotetaan säädöspakettia, jonka tavoitteena on helpottaa pienituloisten lemmikkitalouksien eläinlääkärikustannuksia. Aloitteessa esitetään, että eläinlääkärimenot voitaisiin huomioida täydentävässä toimeentulotuessa ja että toimeentulotuen saaja voisi säästää eläinlääkärimenoja varten ilman, että säästöjä otettaisiin huomioon toimeentulotukea myönnettäessä.

Lisäksi aloitteessa esitetään, että sosiaalista luototusta voitaisiin myöntää eläinlääkärikuluihin ja että julkisissa eläinlääkäripalveluissa maksuja voitaisiin tarvittaessa alentaa tai jättää perimättä pienituloisilta henkilöiltä.