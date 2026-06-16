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Irvokasta ja härskiä. Näin kuvaa vasemmistoliiton varapuheenjohtaja, kajaanilainen Miikka Kortelainen keskustapuolueen aluepolitiikkaa.

Kyse on Kainuun keskussairaalasta ja siellä tehtävistä rintasyöpäleikkauksista. Ne halutaan siirtää Ouluun.

– Keskusta näyttää olevan valmis tekemään keskittämispolitiikkaa ilman järkeviä perusteita, vahvimman oikeudella, Kortelainen kuvailee. Hän on Kainuun hyvinvointialueen valtuuston puheenjohtaja.

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"Toimintoja nakerretaan pienemmistä sairaaloista yksi kerrallaan."

Hän on suivaantunut keskustajohtoisen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen eli Pohteen painostukseen pohjoisella yhteistyöalueella, johon kuuluvat Pohteen lisäksi Lapin, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueet.

– Keskusta asemoi itseään kovasti tahoksi, joka puolustaa alueita ja lähipalveluita, mutta todellisuus esimerkiksi pohjoisella yhteistyöalueella on ihan toinen. Keskustan politiikka näyttää tältä osin varsin kaksinaismoralistiselta, puheet ja teot eivät vastaa toisiaan, Kortelainen sanoo.

Mitätön asia

Pohde on ilmoittanut, että se ei jatkossa halua poiketa yhteistyöalueiden työnjakoasetuksessa määritellyistä työnjaosta. Suomeksi sanottuna se tarkoittaa tällä kertaa sitä, että Kainuun keskussairaalan rintasyöpäleikkaukset siirretään Ouluun.

– Meillä pohjoisella alueella on tähän saakka sovittu, että muun muassa Kainuun keskussairaalassa toteutetaan rintasyöpäkirurgiaa. Mutta nyt Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue on käytännössä ilmoittanut, että se haluaa keskittää rintasyöpäkirurgian Oulun yliopistolliseen sairaalaan.

Perustelut eivät ole vakuuttaneet Kortelaista.

– Sitä perustellaan milloin milläkin asialla, lähinnä sillä, että tämä on niin mitätön asia eikä vaikuta mihinkään, kun kyseessä on vain yksi toimenpide.

Yhteistyöalueita on kaikkiaan viisi ja ne on perustettu yliopistollisten sairaaloiden ympärille. Pohjoisella alueella tämä sairaala on Oulun yliopistollinen keskussairaala. Yhteistyöalueen jäsenten tulee lain mukaan tehdä keskenään sopimus niiden välisestä yhteistyöstä. Yksi sovittava asia on alueen sairaaloiden välinen työnjako.

Jos sopimusta ei saada aikaan, jää asia valtioneuvoston päätettäväksi.

– Pohjois-Pohjanmaalla keskustapuolue todennäköisesti laskee, että sillä on voittajakortit käsissään ja se voi pakottaa Kainuun ja Keski-Pohjanmaan luopumaan rintasyöpäkirurgiasta. Jos me emme saa aikaan sopimusta, keskustalaiset antavat valtion tehdä likaisen työn.

Nopea ja tehokas hoitoketju

Kortelainen toteaa, että sairaalaverkko on aina herkkä aihe.

– Siinä ei valtakunnanpolitiikassa monestikaan päästä kovin paljon etiäpäin, koska siihen liittyy paljon aluepoliittisia tulokulmia.

Kainuun keskussairaalassa tehdään alle sata rintasyöpäleikkausta vuodessa. Se on vähän.

– Mutta Kainuussa on hyvä hoitoketju, ja tehokas prosessi. Kun saa diagnoosin, viikon sisällä pääsee leikkaukseen, Kortelainen sanoo.

Palvelu on lisäksi kustannustehokasta Kainuulle verrattuna siihen, että sama palvelu ostettaisiin Oulun yliopistollisesta sairaalasta. Se lisäisi Kainuun hyvinvointialueen kustannuksia puolella miljoonalla eurolla vuodessa.

– Keskusta on valmis tekemään tämmöistä keskittämistä, jolla ei ole hoidollisia tai kustannusperusteita, vaikka se kaikin tavoin valtakunnan politiikassa esiintyy alueitten puolustajana, Kortelainen kummastelee.

– Eihän yksi puoli miljoonaa meitä maalta merelle nakkaa Kainuun hyvinvointialueellakaan, joka on reilun 400 miljoonan euron organisaatio. Mutta niitä puolikkaita miljoonia tuppaa kertymään sieltä ja täältä ja samaan aikaan ensi vuoden rahoitus kasvaa vain puoli prosenttia, vaikka yleinen kustannusnousu on kahden kolmen prosentin luokkaa. Niinpä meillä ei ole varaa tällaisiin ylimääräisiin puolen miljoonan laskuihin.

Uusi sairaala

Kortelainen arvioi, että keskittämisen syy on uusi sairaala.

– Todennäköisesti Oulun päässä lasketaan, että kun on rakennettu uusi sairaala, sille halutaan maksimaalinen käyttö, hän sanoo.

Rintasyöpäleikkaukset on helppo ottaa kohteeksi, koska ne kuulostavat pieneltä asialta.

– Vallitettavasti näen tässä sellaisen kehityskulun, että toimintoja nakerretaan pienemmistä sairaaloista yksi kerrallaan. Jokainen vähennys heikentää Kainuun keskussairaalan tuottavuutta.

Ollaan kierteessä.

– Lopulta sanotaan, että kun ette pysty toimimaan tehokkaasti siellä sairaalassa, niin miksi teillä oikeastaan on se sairaala.

Kortelainen toteaa, että jos kyse olisi paremmasta hoidosta tai edes säästöistä, hän ymmärtäisi, että keskittämistä pitäisi tutkia.

– Mutta niin ei ole. Sen sijaan matkat ja odotusajat pitenevät sairaudessa, joka on iso asia potilaille ja heidän läheisilleen. Lisäksi kustannukset nousevat kainuulaisille.

Päätös Kainuun rintasyöpäleikkauksien tulevaisuudesta tehdään syksyn aikana osana Pohjois-Suomen yhteistyöalueen yhteistyösopimusta.