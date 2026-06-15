Teknologiateollisuuden neuvotteluosapuolet ovat yhteisesti sopineet, että toimialan valtakunnalliset työehtosopimukset pysyvät voimassa sopimuskauden loppuun eli 30. marraskuuta 2027 saakka. Ne ilmoittivat asiasta tänään maanantaina yhteisellä tiedotteella.
Teknologiateollisuuden toimialojen valtakunnallisissa työehtosopimuksissa sovittiin kevättalvella 2025, että osapuolet tarkastelevat viimeistään vuoden 2026 elokuun aikana sopimusten tavoitteiden toteutumista sekä arvioitavissa olevia talouden ja työllisyyden näkymiä toimialalla. Arvioinnin perusteella sopijaosapuolilla olisi mahdollisuus päättää sopimuskausi alun perin tarkoitettua aikaisemmin.
Neuvotteluosapuolet ovat Teknologiateollisuuden työnantajat, Teollisuusliitto, Ammattiliitto PRO, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ja Tietoala.
"Tämä osoittaa sopimusjärjestelmän toimivuutta."
Tavoitteet toteutuvat
Järjestöt arvioivat, että sopimusten keskeiset tavoitteet, eli kustannuskilpailukyvyn säilyminen ja ostovoiman paraneminen, ovat pääsääntöisesti toteutuneet sopimusten allekirjoittamisen ajankohtana ennakoidulla tavalla. Lisäksi ne toteavat, että talousnäkymiä ovat varjostaneet erinäiset geopoliittiset uhat, kauppapoliittinen turbulenssi ja konkreettiset sotilaalliset operaatiot, jotka edelleen vaikeuttavat merkittävästi talouskehityksen ennustamista.
– Näistä uhista huolimatta teknologiateollisuudessa nähdään viimein varovaisia kasvun merkkejä. Kasvu on käynnistymässä – mutta myöhemmin kuin sopimusta tehdessä ennakoitiin, järjestöt arvioivat.
Työpaikat säilyivät
Pitkään jatkunut erittäin haastava suhdannetilanne ei ole kuitenkaan ratkaisevasti vähentänyt teknologiateollisuuden yritysten tarjoamia työpaikkoja, ja yritykset ovat halunneet pitää osaajista kiinni.
– On hyvä merkki, että pystymme yhdessä ammattiliittojen kanssa jo hyvissä ajoin toteamaan, että pidämme sopimukset voimassa kauden loppuun saakka. Tämä osoittaa sopimusjärjestelmän toimivuutta, Teknologiateollisuuden työnantajien toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi sanoo.
Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto on tyytyväinen ostovoimakehityksen suuntaan.
– Palkansaajien ostovoimaa on saatu paikattua voimassa olevilla sopimuksilla, ja sopimuskauden loppuun mennessä ostovoima on parantunut merkittävästi, Aalto sanoo.