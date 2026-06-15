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– Maksuton korkeakoulutus on vasemmistoliitolle asia, josta ei tingitä tippaakaan, vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski sanoo kommentoidessaan opetus- ja kulttuuriministeriön tänään maanantaina julkistamaa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiota. Hän on vision parlamentaarisen seurantaryhmän jäsen.

Lohikoski pitää tärkeänä, että visio sitoutuu selkeästi maksuttomaan korkeakoulutukseen.

– Korkeakoulutus ei saa olla varallisuudesta kiinni, eikä suomalaista koulutuslupausta saa murentaa lukukausimaksuilla. On hyvä, että saimme visioon kirjauksen koulutuksen maksuttomuudesta, hän sanoo.

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"Maksuton korkeakoulutus on vasemmistoliitolle asia, josta ei tingitä tippaakaan."

– Hallitus tosin vie samaan aikaan toiseen suuntaan valmistelemalla maksullista ohituskaistaa niin, että avoimessa korkeakoulussa saisi jatkossa tehdä kokonaisen tutkinnon. Vasemmistoliitto ei tätä kannata.

Lohikosken mukaan visio olisi tarvinnut konkreettisempia askelmerkkejä korkeakoulujen perusrahoituksen vahvistamiseksi.

– Seurantaryhmän jäsenenä yksi tärkeimmistä tavoitteistani oli saada visioon vahvat kirjaukset korkeakoulujen perusrahoituksesta. Ilman riittävää perusrahoitusta koulutustason nostaminen jää juhlapuheeksi. Opetuksen laatu, opiskelijoiden ohjaus ja perustutkimus eivät vahvistu pelkillä tavoitteilla.

Lohikoski korostaa, että koulutus- ja osaamistason nostaminen edellyttää koko koulutuspolun turvaamista. Lukioiden lisäksi myös ammatillinen koulutus on ratkaisevassa asemassa.

– Vision toimenpiteissä ehdotetaan lukiokoulutuksen tarjonnan lisäämistä. Se ei saa tarkoittaa uusia leikkauksia ammatilliseen koulutukseen.