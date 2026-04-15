Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen esitteli tänään keskiviikkona eduskunnassa välikysymyksen, jonka vasemmistoliitto on jättänyt yhdessä SDP:n ja vihreiden kanssa. Välikysymyksessä hallitukselle esitetään epäluottamusta.

Pekosen mukaan Orpon hallitus on epäonnistunut sekä köyhyyden torjumisessa että työllisyyden hoidossa, ja sen sijaan suosinut systemaattisesti rikkaita veronalennuksilla.

– Jo lähes miljoona suomalaista on köyhyys- ja syrjäytymisriskissä. Kuinka näiden miljoonan suomalaisen ääni kuuluu poliittisessa päätöksenteossa tällä hetkellä? Ei mielestäni kovinkaan hyvin, Pekonen sanoi puheessaan eduskunnalle.

ILMOITUS ILMOITUS

Kansalaisten viestejä ääneen luettuna

Pekonen luki puheessaan ääneen vasemmistoliitolle lähetettyjen kansalaisten viestejä, joissa kuvataan hallituksen leikkausten konkreettisia vaikutuksia arkeen. Viesteissä kerrottiin muun muassa nälästä, ylivelkaantumisesta ja siitä, kuinka asumistukileikkaukset ja työttömyysturvan suojaosien poisto ovat vieneet pahimmillaan satoja euroja kuukaudessa perheiden toimeentulosta.

– Me vasemmistoliitossa olemme saaneet hallituskauden aikana tuhansia yhteydenottoja pienituloisilta suomalaisilta, jotka tämä miljonäärien hallitus on ajanut yhä syvempään ahdinkoon, Pekonen totesi.

Hän myös välitti eduskunnalle erään Hilkka-nimisen kansalaisen kirjeen, jossa kysytään suoraan: mitä hallitus sanoo perheille, joilla menee nyt todella heikosti?

Työttömyys EU:n huippua

Aino-Kaisa Pekonen arvioi, että hallituksen niin kutsutut työllisyystoimet ovat pikemminkin lisänneet epävarmuutta kuin luoneet työtä. Luvatusta sadantuhannen uuden työpaikan lisäyksestä ei näy merkkiäkään, kun taas Suomen työttömyys on noussut EU-maiden korkeimmalle tasolle.

– Miljonääreille jaettavien veronalennusten ”dynaamisia vaikutuksia” odotellessa ihmisillä leipäjonoissa on ehtinyt tulla jo moneen kertaan kylmä, Pekonen sanoi.

Pekonen vaatii hallitusta perumaan kehysriihessä päätetyn lähes miljardin euron yhteisöveronalennuksen suuryrityksille. Hän katsoo, että edes osa summasta tulisi ohjata köyhyyskriisin ratkaisemiseen.

– Nämä eivät ole kohtuuttomia vaatimuksia, vaan hyvinvointivaltion peruslupaus, jonka oikeistohallitus on täydellisesti laiminlyönyt. Ei taloudellisen pakon vuoksi, vaan koska tämä hallitus on päättänyt suosia rikkaita ja palvella ainoastaan miljonäärejä, Pekonen sanoi.

Pekonen myös nosti esille USA:n presidentti Donald Trumpin talouspolitiikan aiheuttamat paineet, joiden hän arvioi nostavan suomalaisten elinkustannuksia entisestään. Tässä tilanteessa hallituksen pitäisi hänen mukaansa huolehtia kaikista suomalaisista, eikä vain suurten osinkojen nostajista.

Puheensa päätteeksi Pekonen ehdotti eduskunnalle seuraavaa epäluottamuslausetta: ”Orpon hallituksen politiikka on lisännyt merkittävästi köyhyyttä ja eriarvoisuutta Suomessa. Koska hallitus ei ole osoittanut tahtotilaa korjaaviin toimiin, eduskunta toteaa, että hallitus ei nauti eduskunnan luottamusta.”