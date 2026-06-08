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Helsingin kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään huomenna tiistaina Stansvikinkallion itäosan asemakaavamuutosta. Verrattuna voimassa olevaan kaavaan Kruunuvuorenrannan keskustan itäpuoli säilyisi nyt pitkälti metsäisenä viher- ja virkistysalueena, ja rakentamisen määrää on vähennetty huomattavasti.

– On ollut mahtavaa huomata, että vasemmistoliiton ei ole enää tarvinnut puolustaa Stansvikin vanhaa luonnonmetsää yksin, vaan myös muut ryhmät ovat heränneet puolustamaan alueen ainutlaatuista luontoa, kommentoi valtuustoryhmän puheenjohtaja Mia Haglund.

Kun vasemmistoliiton Paavo Arhinmäki, silloinen kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen ja nykyinen apulaispormestari, esitti vuonna 2005 rakentamisen rajoittamista Kruunuvuoren ja Gunillan kallioiden kohdalla osayleiskaavan käsittelyn yhteydessä, esitys ei saanut kannatusta yhdestäkään toisesta puolueesta.

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"Lainvoimaisen kaavan uudelleenavaaminen on todella poikkeuksellista."

Vielä vuonna 2018, kun Stansvikin nykyinen, metsää kaatava asemakaava tuli valtuuston käsittelyyn, vasemmistoliiton laatima palautusesitys sai kannatusta vain yksittäisiltä vihreiltä kaupunginvaltuutetuilta.

Nyt käsitellyssä uudelleenarvioidussa kaavassa viranhaltijat esittävät alueelle yhä kuuden talon rakentamista.

– Lautakunnan enemmistö on julkisesti ilmoittanut olevansa valmis palauttamaan kaavan valmisteluun niin, että jatkossa koko jäljellä oleva alue säilyisi metsänä ja virkistysalueena, vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu ja kaupunkiympäristölautakunnan jäsen Titta Hiltunen kommentoi.

Toinen kaupunginvaltuutettu, kaupunkiympäristölautakunnan jäsen Elina Kauppila muistuttaa, että vasemmistoliitto on ollut Stansvikin metsän puolella aivan alusta asti.

– Suurin kiitos kuuluu kuitenkin metsää puolustaneille ympäristö- ja asukasaktiiveille, hän sanoo.

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä arvioi tiedotteessaan tänään maanantaina, että sen vaikuttamisen tuloksena Stansvikin asemakaavan uudelleenarviointi saatiin osaksi kaupunkistrategiaa vuonna 2021. Kaavan avaamista vauhdittivat myös siitä tehdyt aloitteet.

– Lainvoimaisen kaavan uudelleenavaaminen on todella poikkeuksellista, ryhmä arvioi.