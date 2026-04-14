Fediverse-instanssi: Jaa linkki

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo kritisoi eduskunnassa hallituksen kansallista ruokastrategiaa siitä, että kasvipohjaisen ruoantuotannon mahdollisuudet jäävät hänen mukaansa täysin taka-alalle. Honkasalo piti aiheesta vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron eduskunnan keskustellessa tiistaina ruokastrategiasta ja ruokapoliittisesta selonteosta.

Honkasalon mukaan kasvipohjaisuus mainitaan strategia-asiakirjoissa vain muutaman kerran, vaikka sen tulisi olla keskeinen osa ruokajärjestelmän uudistamista.

– Strategiassa kasvipohjaisuutta ei nähdä ruokajärjestelmän muutoksen lähtökohtana, vaan se nähdään yhtenä pienenä osasena nykyisen, tehoeläintuotannon varaan rakentuvan järjestelmän sisällä, Honkasalo sanoo tiedotteessa.

ILMOITUS ILMOITUS

Hän korosti, että kasvipohjainen siirtymä tukisi yhtä aikaa ilmastotavoitteita, huoltovarmuutta, maanviljelijöiden toimeentuloa ja kansanterveyttä. Honkasalon mukaan siirtymä ei tarkoittaisi eläintuotannon lopettamista, mutta edellyttäisi merkittäviä muutoksia tuotantorakenteisiin.

Honkasalo nosti esiin myös kasvipohjaisen sektorin taloudellisen potentiaalin. Arvioiden mukaan jopa 53 prosenttia ruokasektorin tulevasta kasvusta voisi syntyä kasviproteiineista, solumaataloudesta ja kasvimeijerituotteista.

– Kasvipohjainen sektori pitää sisällään valtavasti innovaatiomahdollisuuksia ja kestävän talouskasvun siemeniä. Siihen panostaminen on miljardiluokan mahdollisuus kasvattaa vientiä, luoda uutta työtä ja vahvistaa kansantaloutta, Honkasalo sanoo.