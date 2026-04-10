Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson on aloittanut toisena johtajana uudessa For The People (FTP) -ajatuspajassa. Se kytkeytyy Eurooppalaiseen vasemmistopuolueeseen (ELA) tarkoituksenaan ruokkia vuoropuhelua sosiaalisen oikeudenmukaisuuden teemoista sekä tehdä edistyksellisiä politiikka-aloitteita.

FTP:n tavoitteena on koota erilaisia toimijoita ympäri Eurooppaa ja olla poikkitieteellinen alusta uudenlaiselle maailmaa muuttavalle ajattelulle.

– Uudet ja parhaat ideat yhteiskunnassa eivät synny parlamenteissa. Oikeastaan päinvastoin – tällä hetkellä monilla tuntuu olevan pallo hukassa tulevaisuuden suhteen. Uuden suunnan ja toiminnan kannalta tarvitsemme uusia yhteyksiä eri alojen kirkkaimpien ajattelijoiden, kansalaisliikkeiden ja politiikan toimijoiden välillä, Andersson sanoo.

ILMOITUS ILMOITUS

Brysselissä toimimaan ryhtyvästä FTP:stä järjestetään julkistamistilaisuus perjantaina 10. huhtikuuta, ja sitä voi seurata verkossa. Tapahtuman teemana on suvereniteetin vahvistaminen keskellä nousevaa autoritaarisuutta.

– Euroopan autonomia tarvitsee vahvistusta niin turvallisuuspolitiikan, digitaalisen talouden kuin ekologisen siirtymän osalta. Myös modernilla vasemmistolla tulee olla uskottavia ratkaisuja näihin kysymyksiin sekä kykyä toteuttaa niitä, Andersson toteaa.