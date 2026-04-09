Jussi Virkkunen: Toivo, vasemmisto 11,3 prosenttia, perussuomalaiset 13,5 prosenttia. Onhan tuossa vielä eroa, mutta Ylen uusin gallup on vasemmistolaisille varmasti mieluista katsottavaa.

Mihin sinä kiinnitit ensimmäisenä katseesi?

Toivo Haimi: Kiinnitin hieman epätavallisesti katseeni keskustan ja perussuomalaisten kannatukseen. Puolueet ovat pitkään olleet suunnilleen yhtä suosittuja mielipidekyselyissä. Nyt kuitenkin näyttäisi siltä, että keskusta on piristynyt, ja puolueen kannatus on 14,5 prosenttia. Lukema on kaukana kepun voimavuosien mahtiluvuista, mutta silti kokonaisen prosenttiyksikön perussuomalaisia edellä. Se varmasti buustaa kepulaisten itsetuntoa.

Mikä sinusta oli kiinnostavinta huhtikuun kannatusmittauksessa?

JV: Kokoomuksen kannatusluisu. Puolueen kannatus on laskenut useamman kuukauden, mistä Ylekin muistuttaa. Kokoomuksen kannatus on enää hieman päälle 17 prosenttia, joten meidän pitää kohta päivittää varastettua vitsiämme luokkatietoisista porvareista. Onhan heitä vieläkin, mutta vähenemään päin.

Kokoomuksen tilanne kertoo hyvin, kuinka pahasti hallitus on epäonnistunut julkilausumissaan tavoitteissa. Teot ovat ilmeisesti alkaneet valjeta vähän kovemmillekin oikeistolaisille.

Mitä sanot punavihreän opposition tilanteesta? Hyvin menee, mutta niin pitääkin mennä.

Kokoomuksen tilanne kertoo hyvin, kuinka pahasti hallitus on epäonnistunut julkilausumissaan tavoitteissa.

TH: Naulan kantaan, Jussi. Olisi pienoinen ihme, jos näin jyrkän oikeistohallituksen aikana ei vasemmisto-opposition kannatus olisi nousussa. SDP:n ja vasemmistoliiton yhteenlaskettu kannatus on Ylen gallupin mukaan 35,4 prosenttia. Kun mukaan lisää vihreät, onkin lukema jo 44,1 prosenttia. Sanonpahan vaan, että kokoomuksen ja perussuomalaisten yhteenlaskettu kannatus on 30,9 prosenttia.

Ei pidä kuitenkaan tuudittautua siihen, että oikeistohallituksen aikana vasemmiston voitto olisi varma, tai että pääministeri Petteri Orpo (kok.) ja valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) tekisivät vaalityöt vasemmiston puolesta. Vastustus oikeistopolitiikkaa kohtaan ei suinkaan aina käänny kannatukseksi vasemmistolle – muistetaan nyt vaikka esimerkiksi vuoden 2011 eduskuntavaalit, joiden alla vallassa oli Mari Kiviniemen (kesk.) porvarihallitus. Eipä kanavoitunut protesti vasemmalle, vaan Timo Soini jytkytti persut vaalivoittoon.

JV: Nyt persut ovat toki hallituksessa, toisin kuin 2011. Pakko sanoa, että hallituksen suosio on kyllä todella alhainen. Se vetää vertoja Juha Sipilän (kesk.) hallitukselle sen jälkeen, kun perussuomalaiset olivat hajonneet. Nyt edes tuota korttia ei voi käyttää.

Oikeistohallitukset tuntuvat olevan aika epäsuosittuja. Viime vaalikaudella puolestaan Sanna Marinin (sd.) johtama hallitus oli aika suosittu. Mistähän mahtaa johtua.

Vaaleihin on vuosi, joten ehtiihän tässä tapahtua vielä yhtä sun toista.

Tällä hetkellä yksi suosituin kommentti on, että gallupkärjen suosio on aina sulanut vaalipäivään mennessä. Itse en ole tuosta enää varma, koska Suomen tilanne on niin synkkä. Vuonna 1995 demarit ottivat hurjan voiton, kun oikeistohallitus oli vääntänyt laman keskellä neljä vuotta.

Miksei nyt voisi käydä samoin?

Oikeistohallitukset tuntuvat olevan aika epäsuosittuja.

TH: Tuo on totta. Aika näyttää, kuten pääkirjoitussivuilla on tapana sanoa.

Mainitsenpa tässä vielä lopuksi, että valokuvaaja ja KU:n avustaja Antti Yrjönen on vapaa-ajallaan askarrelut oivallisen puoluekannatus.fi -työkalun, josta voi käydä tarkastelemassa puolueiden kannatusta eri kannatusmittausten ja vaalitulosten mukaan. Todelliset kehityskulut kun havaitaan vasta pitkän aikavälin tarkastelussa. Sivustolta löytyy myös eduskuntavaaliennuste, missä puolueille on arvioitu kyselytutkimusten perusteella laskennallinen ennuste vaalipäivän kannatuksesta.

Eduskuntavaaleihin on tänään 374 päivää.