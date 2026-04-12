Vasemmistoliiton ex-kansanedustaja Markus Mustajärvi asettuu jälleen ehdolle eduskuntavaaleihin Lapissa. Vasemmistoliiton Lapin piiri asetti lauantaina ensimmäiset kymmenen ehdokasta, ja Mustajärvi oli heistä yksi.
Mustajärvi istui eduskunnassa kaksikymmentä vuotta 2003–2023. Kevään 2023 eduskuntavaaleissa hän ei enää ollut ehdolla.
Vasemmistoliitto menetti viime eduskuntavaaleissa kansanedustajan paikkansa Lapissa.
Mustajärvi tunnetaan ulko- ja turvallisuuspuolen työstään. Huhtikuun alussa KU julkaisi hänen mielikirjoituksensa, jossa Mustajärvi totesi Suomen olevan miehitetty maa.
Viime eduskuntavaalien jälkeen Mustajärvi antoi KU:lle laajan haastattelun kotiseuduillaan Savukosken Martin kylässä.
Mustajärven lisäksi ehdolle asetettiin muun muassa Piia Kilpeläinen-Tuoma, joka oli viime eduskuntavaaleissa parhaiten Lapissa ääniä kerännyt ehdokas. Kilpeläinen-Tuoma asuu Länsi-Lapin Pellossa.
Lapissa puolueen ehdokaslistalla voi olla enintään 14 ehdokasta. Vasemmistoliiton Lapin piiri aikoo ilmoittaa loput neljä ehdokasta myöhemmin piirihallituksen toimesta.