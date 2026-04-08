Puolustusvaliokunta ei kannata kansalaisaloitetta, joka esittää puolustushankintojen sääntelyn tiukentamista ja ihmisoikeusarvioinnin ulottamista myös aseiden tuontiin aseviennin lisäksi. Vasemmistoliiton kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Timo Furuholm jätti eriävän mielipiteen.

Furuholmin mukaan Suomi sitoo turvallisuutensa asehankintojen kautta toimittajamaihin jopa vuosikymmeniksi, minkä vuoksi myös tuontiin liittyvät ulko- ja turvallisuuspoliittiset riskit tulisi arvioida yhtä perusteellisesti kuin aseviennin kohdalla tehdään.

– Suomen turvallisuus ei saa olla riippuvainen epävakaista ja ihmisoikeuksista piittaamattomista toimijoista, Furuholm sanoo tiedotteessa.

”Tällainen riippuvuussuhde sotaa käyvään maahan, joka rikkoo toistuvasti ihmisoikeuksia ja jonka valtiojohtoa syytetään rikoksista ihmisyyttä vastaan, on vastoin Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista linjaa.”

Furuholm nostaa esiin erityisesti Israelista tehdyt hankinnat, joita hän pitää räikeimpinä esimerkkeinä puolustustarvikkeiden ihmisoikeusongelmista.

– On aivan selvää, että kaikki asekauppa Israelin kanssa pitäisi lopettaa. Tällainen riippuvuussuhde sotaa käyvään maahan, joka rikkoo toistuvasti ihmisoikeuksia ja jonka valtiojohtoa syytetään rikoksista ihmisyyttä vastaan, on vastoin Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista linjaa, Furuholm sanoo.

Suomen puolustusyhteistyö Israelin kanssa on viime vuosina tiivistynyt, ja hankitut järjestelmät edellyttävät pitkäaikaista huolto- ja päivitysyhteistyötä. Useat valiokunnan kuulemat asiantuntijat, kuten SaferGlobe ja Amnesty International, tukivat aloitteen tavoitteita.

Furuholmin vastalauseessa korostetaan, että puolustushankinnat ovat poliittisia päätöksiä, joilla on ulko- ja turvallisuuspoliittisia vaikutuksia. Siksi valmisteluun tulisi sisällyttää nykyistä laajemmin eri hallinnonalojen asiantuntemusta. Tutkimustiedon mukaan ulkoministeriöltä on pyydetty ulko- ja turvallisuuspoliittista arviota puolustustarvikehankinnoista vain kerran yli kahden vuosikymmenen aikana.

Vaikka valiokunta ei puolla aloitetta, Furuholm toivoo, että eduskunta ryhtyisi lainvalmisteluun aloitteen pohjalta. Vasemmistoliiton kanta on, että asevientiä koskevat valvontakäytännöt tulisi ulottaa kaikkiin puolustustarvikehankintoihin: niin raskaisiin asejärjestelmiin kuin suojavarusteisiin, tiedusteluteknologiaan ja muihin komponentteihin. Vastalauseen mukaan muutos vahvistaisi Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista johdonmukaisuutta sekä huoltovarmuutta.