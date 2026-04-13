Fediverse-instanssi: Jaa linkki

Unkarissa kuohuu kunnolla. Pieni maa, suuret panokset.

Minkään pikkumaan vaaleihin ei ole suhtauduttu niin kiihkeästi – ja kajottu niin häikäilemättä – kuin Unkarin parlamenttivaaleihin 12. huhtikuuta 2026. Trump ja Putin jakoivat tukeaan pääministeri Viktor Orbánille, 62, vaan gallupit lupasivat tappiota. Fidesz-puolueen röyhkeä mielivalta oli aikaa sitten ylittänyt normaalin vallankäytön rajat.

Vaalit nousivat yhtä ensiarvoisiksi EU:lle kuin sen vihollisille.

Kaksi vuotta sitten Orbán sai vakavan haastajan, Fideszin ytimestä eronneen Péter Magyarin, 45, ja hänen Tisza-puolueensa. Sateenvarjomainen vaalipuolue Tisza yhdistää antiorbanilaisen opposition, joka oli gallupeissa ottanut 10–15 prosenttiyksikön eron Fidesziin.

Vaalitulos

Sunnuntaina äänestettiin vilkkaasti. Aamulla klo 9 oli äänestänyt jo 17 prosenttia ja klo 17 yli 74 prosenttia äänioikeutetuista. Lopulta äänestysprosentti hipoi 80:tä. Se suosi Tiszaa, ja eritoten nuoriso ja kaupunkilaiset olivat muita aktiivisempia.

Vaalitulos ratkesi äkkiä. Jo kaksi tuntia äänestyksen päättymisestä Orbánin oli onniteltava voittajaansa Magyaria. Toisin kuin oli pelätty, Orbán ei kiistänyt tappiota tai vetkutellut vaan puhui korrektisti.

Tiszan voitonjuhla Batthyányn aukiolla Tonavan rannalla alkoi varoen. Alussa Fidesz johti hetken mutta kun alle kolmannes äänistä oli laskettu, Tiszan osuus nousi yli 50 prosentin. Ja vankistui siitä laskennan myötä.

Varhain kävi selväksi sekin, että Tisza kerää yli kaksi kolmasosaa 199 edustajanpaikasta. Orbánin valtalinnakkeiden tehokas purku ja perustuslain muutokset vaativat 2/3-enemmistön.

Kun liki kaikki äänet oli laskettu, Tisza näytti saavan 138 paikkaa, Fidesz 55 paikkaa ja äärioikeiston Mi Hazánk kuusi paikkaa.

Voitonjuhla karnevalisoitui ajan oloon yhä villimmäksi. Pienehkölle aukiolle tunki väkeä kymmenin tuhansin – reippain mutta rauhallisin aikein. Huojennusta, nauravia nuoria, kuohuviinin pärskeitä.

Kohokohta koitti lähellä keskiyöllä, kun Magyar asteli saattueineen paikalle. Liput liehuivat ja My Way soi hänen noustessaan puhumaan.

Magyar julisti vaalien vapauttaneen Unkarin. Melko tiukassa puheessaan hän lupasi Orbánin hallinnon jälkien siivoamista vaatien presidentti Tamás Sulyokia nimittämään hänet oitis hallitustunnustelijaksi ja sitten eroamaan virastaan. EU-suhteiden lientyminen heijastui hänen sanoistaan niin ikään.

Budapestin yöstä tulisi pitkä ja äänekäs. Puolen yön maissa tööttäävien autojen karavaanit kiersivät kaduilla. Ilotulitteet rätisivät.

Maisema ennen taistelua

Vaalien aluspäivinä Budapestissä tunsi kihisevän odotuksen. Mainoksia oli paljon, näkyvimpinä Fideszin (valtion varoin) painamat pelotteluplakaatit, joissa pääkonnana loisti – Volodymyr Zelenskyi!

Oppositio huipensi kampanjansa perjantain jättikonserttiin Sankarien aukiolla. Kansaa tulvi ylettömästi – yli sadantuhannen verran – aukiolle lähialueineen, ja tunnelma liikahteli riehakkaan ja hartaan välillä.

– Orbánin systeemi romahtaa vaaleihin, vakuutti Judit, 29-vuotias sairaanhoitaja.

Vain etunimellä esiintyminen oli tullut tavaksi Orbánin valtiossa, joskin pelko on väistymässä.

– Oma alani, terveydenhuolto, pursuaa lahjontaa samalla kun resursseja ei enää ole. Hallitus tunkee rahat taskuihinsa. Loppukoon tämä sunnuntaina, Judit sanoi.

Miesystävä György, 33, on juristi. Hän nyökytteli Juditin sanoille – lisäten, että hänen tuntemansa oikeuslaitos ei voisi enää rumemmin mädäntyä.

– Jos haluat siellä asioitasi hoitaa, tarvitset rahaa ja suhteita.

Nuoripari suuntasi ruuhkaista Andrássy útia pitkin Sankarien aukiolle.

Suurkonsertin päätti nuori supertähti Azahriah. Meno oli melkein hypnoottista. Keväällä 2024 hän oli show’llaan vetänyt suuren Puskás Arenan täyteen kolmena perättäisiltana – ensimmäisenä unkarilaisena.

Perjantaiyönä yleisömeri vyöryi aukiolta Budapestin kevätyöhön. Ja kohti sunnuntain vaaliuurnia.

Diktatuurin kurssi

Vuodesta 2010 kestäneellä valtakaudellaan Orbán on istuttanut apurinsa bisneksen avainpaikoille, kahminut EU-tuet klaanilleen, ottanut kontrolliinsa oikeuslaitoksen, vallannut tv- ja printtimedian ja kulttuurialan. Samalla korruptio ja köyhyys ovat syvintä Euroopassa. Koulutettua nuorisoa on häipynyt maasta sadoin tuhansin.

Oppositio on esiintynyt lähinnä nettilehdissä ja -radioissa ja siviilivastarinnan suurkokouksissa, joita ei vielä ehditty kriminalisoida.

Kremlille ja Valkoiselle talolle oli korvaamatonta pitää lähikumppani vallassa. Oma mies EU:n ja Naton sisällä – mikäpä sen herkullisempaa Putinille, samoin kuin Trumpille joka vauhdilla loittonee länsiliittolaisista ja Natosta. Isäntiensä tahtoa seuraten Orbán on blokannut EU:n tukipäätöksiä Ukrainalle, vähät välittänyt Venäjä-pakotteista. Ja peesannut innolla Trumpia.

Orbánille EU on ollut vihollinen. ”Brysselin” rinnalle vihakampanjaan nostettiin Ukraina, josta on tehtailtu hurjia kauhukuvia: Ukraina voi hyökätä Unkariin, se sortaa Taka-Karpatian unkarilaisia ja koko Venäjän sota Ukrainaa vastaan on Zelenskyin vika. ”Rauhanmies” Orbánille Ukrainan uhka oli vaalien pääpelote.

EU- ja Nato-maata on luotsannut peluri, jonka rooli rinnastuu Troijan puuhevoseen. Orbánin ja ulkoministeri Péter Szijjártón paljastetut nöyrät lähikontaktit Kremliin ovat siitä räikeimpinä esimerkkeinä. Ja oppositiota ja journalisteja on todistetusti vakoiltu ja sabotoitu.

EU- ja Natosuhde kohenee

Konkaridiplomaatti ja Unkarin-tuntija Pertti Torstila arvioi oppositiovoiton seurauksia:

– EU- ja Natosuhde kohenee, häiriköstä tulee vakaampi kumppani. Etäisyys Putiniin ja Trumpiin kasvaa. Keskeistä joskin vaikeaa olisi riisua valta Orbánin dynastialta, palauttaa oikeusvaltio ja median vapaus. Tiszan vain täpärällä voitolla uudistukset junnaisivat.

Magyarin linja häilyy EU–Ukraina- ja Kiina-suhteissa, mutta Ukraina-tukea hän ei Orbánin tapaan torjuisi. Kremlin nöyristelijänä ei häntä pidetä, Torstila puntaroi.

Nykyvalta on varautunut tappioonsa. Tisza on luvannut vetää oikeuteen hallinnon satraappeja, kansallisvarallisuuden anastajia, jotka ovatkin jo evakuoineet varoja ulkomaille.

Magyarin hallitus saa monta välitöntä tehtävää.

Lähikuukausina näemme, voiko Unkari palata parlamentaariseksi oikeusvaltioksi Orbánin jäljiltä. Ainakaan vaalitulos ei sitä estä.