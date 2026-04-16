Vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho arvostelee jyrkästi hallituksen päätöstä lopettaa pienituloisille suunnatut tuetut lomat. Asia nousi keskiviikkona esiin vasemmistoliiton välikysymyskeskustelussa, joka käsitteli hallituksen toimia köyhyys- ja elinkustannuskriisissä.

Yrttiahon mukaan hallituksen linja pahentaa jo valmiiksi vaikeaa tilannetta, jossa yli 30 000 lasta on ajautumassa köyhyysrajan alapuolelle. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionapua jakava STEA leikkasi tuettuja lomia tarjoavien järjestöjen tuet kokonaan. Tämä tarkoittaa, että järjestöjen työ vuosikymmenien työ päättyy.

Yrttiaho huomautti puheessaan, että köyhyys kasvaa Suomessa. Tuetut lomat ovat olleet monille pienituloisille ainoa mahdollisuus saada hengähdystauko. Hän korosti, että valtion säästö on “olemattoman pieni”, mutta vaikutukset perheille suuria. Tuetut lomat ovat tarjonneet lapsille kokemuksia, joita varakkaammissa perheissä pidetään itsestäänselvyyksinä.

– Nämä ihmiset työskentelevät raskaissa, pienipalkkaisissa töissä hyvin vaihtelevin ja vaikein työajoin. Vaikkapa elintarvikealalla, jonka työehtoa te muuten heikensitte suoraan lailla kumoamalla leipomotyöaikalain. Jos työntekijä ei koskaan pääse irti arjen kuormituksesta, hän uupuu. Ministeri [Sanni] Grahn-Laasonen, onko niin, että hallituksen politiikassa lepo ja palautuminen kuuluvat vain niille, joilla on varaa maksaa, Yrttiaho kysyi.

Yrttiaho huomauttaa tiedotteessaan, että Grahn-Laasonen ei vastannut kysymykseen.