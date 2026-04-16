Fediverse-instanssi: Jaa linkki

– Olen ihmetellyt pääministeri Orpon viime viikkoista televisiotentin väitettä siitä, että ”työnteko kannattaa aina”, vaikka hallitus on poistanut suojaosat. Näinhän se ei ole, Lohikoski tylytti.

Hän painottaa, että kokonaisuuden kannalta kriittinen palanen on viimesijainen toimeentulotuki. Kun asumistukea on leikattu, viimesijaisesta toimeentulotuesta on tullut välttämätön monelle, esimerkiksi yksinhuoltajalle. Siksi pelkkä työttömyysturvan ja palkan vertailu ei riitä.

Leikkaukset osuvat jo valmiiksi heikommassa asemassa oleviin, kuten nuoriin, osatyökykyisiin, pitkäaikaistyöttömiin ja yksinhuoltajiin. Erityisesti lapsiperheet kärsivät leikkauspolitiikasta.

– Hallitus tekee tietoisesti eriarvoistavaa politiikkaa, jonka myötä Suomessa on jo yli 137 000 köyhyydessä elävää lasta. Erittäin moni näistä lapsista elää pienituloisessa yksinhuoltaperheessä, jossa vanhempi saattaa olla joko työtön tai pätkätyökierteessä.

Kun toimeentulotuen suojaosa poistui helmikuussa 2026, pienimuotoiselta työnteolta putosi lopullisesti taloudellinen pohja. Palkka leikkautuu toimeentulotukea saavilta siis täysimääräisesti.

– Suojaosien palauttaminen vähentäisi yksiselitteisesti lisääntyvää ja syvenevää köyhyyttä. Suomessa suurin työnteon este on tällä hetkellä oikeistohallitus, Lohikoski sanoo.