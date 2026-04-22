Fediverse-instanssi: Jaa linkki

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, kansanedustaja Pia Lohikoski ihmettelee poliittista hiljaisuutta siitä että yliopistot ovat ostaneet ja hankkineet päätäntävallan jo useista ammattikorkeakouluista ympäri Suomen. Hän jättää asiasta hallitukselle kirjallisen kysymyksen ja vaatii, että ammattikorkeakoulujen omistajapohjasta ja tulevaisuudesta täytyy käydä julkista keskustelua.

Lohikosken mukaan yliopistot ovat perustelleet ammattikorkeakoulujen ostoja sillä, että ne varautuvat ikäluokkien pienenemiseen ja että suuremmat yksiköt houkuttelevat kansainvälisiä opiskelijoita.

Oppilaitokset perivät EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tulevilta opiskelijoilta lukuvuosimaksuja.

– On hyvä kysyä sitäkin, houkuttavatko kuntien kiristyneet talousnäkymät suostumaan harkitsemattomasti ammattikorkeakoulujen osakkeiden myyntiin, jos ostotarjouksia ilmaantuu, Lohikoski sanoo tiedotteessa.

Lohikoski ei sulje pois sitä, että korkeakoulujen yhteistyötä voi olla jopa pakko lisätä, mutta hänen mukaansa silloin on toimittava sekä yliopistojen että ammattikorkeakoulujen ehdoilla ja säilyttäen korkeakoulutuksen monipuolisuus. Nyt ratkaisuja tehdään kiireellä ja paikallisesti, ja kehitys näyttää Lohikosken mukaan myös kiihtyvän.

– Ihmettelen suuresti, miksi ministeriö on hiljaa, Lohikoski sanoo.