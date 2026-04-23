Pääministeri Petteri Orpon (kok.) oikeistohallitus on päättänyt eilen keskiviikkona loppuneessa kehysriihessään korottaa tuntuvasti perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, vanhusten ympärivuorokautisen hoidon sekä kotihoidon asiakasmaksuja. Uutena maksuna otetaan käyttöön myös vainajien säilytysmaksu.

– Hallitus laittoi laskun oikeistohallituksen tuhlailusta suomalaisille sairaille ja vanhuksille, kritisoi vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela.

On käsittämätöntä, että samalla kun hallitus valmistelee miljardilahjaa suuryrityksille, tavallisilta suomalaisilta viedään tuhkatkin pesästä. Jopa kuolemasta seuraa jatkossa ”vainajien säilytysmaksu”, Koskela luettelee.

Vappumiljardi suuryrityksille, säilytysmaksu vainajille

Hallitus ei kehysriihessään perunut vappumiljardia, eli aikaisemmin sovittua liki miljardin euron yhteisöveron alennusta. Asiantuntijoiden mukaan yhteisöveron alentaminen on tehoton tapa elvyttää talouskasvua. Sen sijaan yhteisöveron alentaminen lisää tuloeroja.

– On hallitukselta täysin järjetöntä tolkuttaa toisaalla, että rahaa ei ole mihinkään ja kaikesta pitää leikata, ja toisaalla kantaa suuryrityksille tarjottimella vappumiljardi, Minja Koskela sanoo.

– Taloustieteilijöidenkin mukaan on lähinnä toiveajattelua, että yhteisöveron alentaminen toisi kasvua ja investointeja. Lisää osinkoja se varmasti tuo suuryritysten omistajille.

Hallituksen päätöksen mukaan kotihoidon asiakasmaksut kasvavat keskimäärin 119 eurolla vuodessa, ja korotukset koskevat lähes kaikkia asiakkaita. Jo nyt yli puolet kotihoidon asiakkaista kokee, että rahat eivät riitä kaikkiin välttämättömiin palveluihin.

– Tämä päätös on jatkumoa oikeistohallituksen vanhuspalveluita romuttavalle politiikalle, jonka myötä vanhuspalveluista on jouduttu vähentämään jo tuhansia työntekijöitä. Rikkaiden ja suuryritysten veronalennukset ovat hallitukselle selvästi tärkeämpiä kuin ihmisarvoisen vanhuuden turvaaminen, Minja Koskela arvioi.

Sote-järjestöleikkaukset jatkuvat

Hallitus jatkaa myös leikkauksia sosiaali- ja terveysalan järjestöiltä. Tällä hallituskaudella niistä on leikattu jo noin 140 miljoonaa euroa, mikä vastaa lähes 40 prosenttia aiemmista valtionavustuksista.

Minja Koskela muistuttaa, että leikkaukset eivät ole pakko, vaan vaihtoehtona olisi puuttua hyväosaisten veroetuihin esimerkiksi perumalla yhteisöveron alennus, poistamalla listaamattomien yhtiöiden osinkoverohuojennus tai säätämällä miljonäärivero. Koskela kuitenkin arvioi, että hallitus ei uskalla tehdä näistä mitään, koska varoo suututtamasta omia eturyhmiään.

– Hyvinvointivaltion palveluista leikkaaminen ei ole oikeistohallitukselle mikään ”vaikea päätös”, vaan ideologinen valinta, Koskela toteaa.