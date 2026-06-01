Vasemmistoliiton keravalainen kansanedustaja Pia Lohikoski vaatii opetusministeri Anders Adlercreutzilta (rkp.) selkeitä vastauksia siihen, miten hallitus aikoo turvata toisen asteen koulutuksen saavutettavuuden ikäluokkien pienentyessä. Lohikoski jätti asiasta hallitukselle kirjallisen kysymyksen tänään maanantaina 1. kesäkuuta.

Tuoreimman väestöennusteen mukaan 16–19-vuotiaiden ikäluokka alkaa supistua voimakkaasti jo 2020-luvun lopussa. Muutos ei kohtele alueita tasaisesti, vaan pienemmät kunnat ovat suurimman paineen alla.

– Meillä on jo iso määrä toisen asteen oppilaitoksia, joihin hakee vain muutamia oppilaita. Uhkana on, että näemme tulevina vuosina hallitsemattoman lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten lakkautusaallon, jos ikäluokkien pienenemisen vaikutuksiin ei nyt kiinnitetä valtakunnallisesti huomiota. Asialla on kiire, Lohikoski sanoo.

Lohikoski huomauttaa, että toisen asteen koulutusverkon muutoksilla on heijastusvaikutuksia myös perusopetukseen. Monissa kunnissa samat aineenopettajat opettavat sekä yläkoulussa että lukiossa. Tämä tarkoittaa sitä, että jos lukioita lakkautetaan, pätevien opettajien saatavuus peruskouluissa voi vaarantua.

Toinen aste on osa oppivelvollisuutta

Eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsen ja vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Lohikoski korostaa, että toinen aste ei ole tavallinen palvelu, vaan osa oppivelvollisuutta. Siksi valtion ja kuntien on hänen mukaansa varmistettava, että nuori voi suorittaa tutkinnon kohtuullisen matkan päässä kotoa.

– Varsinkin ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla on jo nyt ongelmana, että osa joutuu velkaantumaan jo toisella asteella. Velkaantuminen voi nostaa kynnystä hakeutua korkeakouluun, jossa pitäisi sitten velkaantua lisää, Lohikoski sanoo.

Lohikoski on esittänyt mallia, jossa lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta tuodaan lähemmäksi toisiaan. Perusteena on, että pienenevien ikäluokkien todellisuudessa kahden täysin erillisen koulutusmuodon ylläpitäminen ei ole tarkoituksenmukaista.

– Yhteiset kampukset, kuntayhtymämallit ja järjestäjien tiiviimpi yhteistyö voisivat turvata opetuksen laatua sekä pätevien aineenopettajien ja erityisopettajien saatavuutta koko ikäluokalle koko maassa, hän sanoo.

Kirjallisessa kysymyksessään Lohikoski tiedustelee hallitukselta, aikooko se tarkastella toisen asteen koulutusjärjestelmää kokonaisuutena ja selvittää lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten tuomista yhteisille kampuksille. Lisäksi hän kysyy, onko opetusministeriössä olemassa pidemmän aikavälin suunnitelmaa, jossa pienenevät ikäluokat, koulutustason nosto ja julkisen talouden sopeutus voidaan sovittaa yhteen ilman, että koulutusverkko romutetaan.

Viime viikolla kansanedustaja Lohikoski julkaisi ”Toinen aste murroksessa” -julkaisun, jossa hän hahmottelee visiota yhtenäisemmälle toiselle asteelle ja vaatii, että ensi hallituskaudella käynnistetään kattava selvitys alueellisista ratkaisuista.

Kuntaliiton selvityksen mukaan lukioiden opiskelijamäärän ennustetaan pienenevän 21 prosentilla vuoteen 2040 mennessä.