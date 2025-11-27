Kansan Uutisten puoluekokousanalyysissa maalataan mielikuvaa, että ammattiyhdistysliikkeen rooli olisi heikentynyt puolueessamme. Tätä heppoista väitettä perustellaan yksittäisillä henkilövalinnoilla. Valitettavasti se sivuuttaa sen tosiasian, että kokonaisuutena niin esimerkiksi puoluehallitukseen kuin puoluevaltuustoon valittiin todella vakuuttava kattaus eri tasoilla ammattiyhdistysliikkeessä ja työelämäkysymysten äärellä toimivia.

Kansan Uutisten tapa esittää asia herättää lähinnä kysymyksen siitä, ketä Kansan Uutiset pitää ammattiyhdistysliikkeen edustajina. Näkymä siihen, kuka on ”ay-toimija” näyttää vähintäänkin kapeanlaiselta, kun allekirjoittaneenkin rooli Suomen suurimman palkansaajien keskusjärjestön eli SAK:n edustajiston varapuheenjohtajana ja toiminta Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:ssä hädin tuskin tunnistetaan ay-toimijuudeksi.

Osaltaan tähän kysymykseen vastataankin puoluekokoukseen osallistuneiden tulevien ja nykyisten ay-toimijoiden kirjoituksessa. Ammattiyhdistysliike on tänä päivänä paljon monimuotoisempi ja moniulotteisempi kuin se kuva, jota Kansan Uutiset analyysissaan maalaa.

Meidän on kutsuttava kaikki vasemmistolaisesti ajattelevat tai arvomme jakavat mukaan yhteiseen työhön ja toimintaan niin puolueessa kuin ammattiyhdistysliikkeessä.

Käsitys vasemmistolaisesta ammattiyhdistysliikkeestä olisi syytä päivittää tähän päivään. Sen lisäksi, että vasemmistolaisella ammattiyhdistysliikkeellä on vahva rooli monessa SAK:laisessa ammattiliitossa, on vasemmistolainen ammattiyhdistysliike vahvistumaan päin myös monessa STTK:laisessa ja Akavalaisessa ammattiliitossa. Esimerkiksi vasemmistolainen Kati Jetsu toimii nykyään Tehyn 2. varapuheenjohtajana ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut YKAn liittokokousvaaleissa vasemmiston ehdokaslista oli toiseksi suurin äärimmäisen vahvalla tuloksella. Ymmärrämmehän me, että esimerkiksi nämä asiat ovat konkreettinen osoitus vasemmistolaisen ammattiyhdistysliikkeen monimuotoisuudesta ja kasvavasta voimasta?

Elämme ajassa, jossa Elinkeinoelämän keskusliiton talutusnuorassa oleva Orpo-Purran hallitus pyrkii kaikin tavoin paitsi murtamaan ammattiyhdistysliikkeen niin myös viemään siltä sen toimintaedellytykset lainsäädäntömuutoksin.

Meillä vasemmistossa ei ole varaa näinä aikoina tehdä jakoa sisäisesti ”meihin” ja ”teihin”. On nimittäin niin, että suomalainen hyvinvointivaltio ja palkansaajat tarvitsevat vahvaa ammattiyhdistysliikettä, joka sopii paitsi työehtosopimuksista niin myös puuttuu esimerkiksi ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöön ja kaikenlaiseen vilppiin ja veronkiertoon, joka on haitaksi myös rehelliselle yrittäjälle.

Tarvitsemme myös vahvaa parlamentaarisesti toimivaa vasemmistoa, joka on valmis puolustamaan niin hyvinvointivaltioita kuin ammattiyhdistysliikkeen toimintaedellytyksiä kaikissa tilanteissa. Mikäli toinen näistä pettää, on toisella todella hankala selviytyä. Vahva vasemmisto niin päätöksenteossa kuin ammattiyhdistysliikkeessä on niin hyvinvointivaltion kuin palkansaajan paras turva.

Meidän on kutsuttava kaikki vasemmistolaisesti ajattelevat tai arvomme jakavat mukaan yhteiseen työhön ja toimintaan niin puolueessa kuin ammattiyhdistysliikkeessä. Niin puolueenkin kuin ammattiyhdistysliikkeen on syytä miettiä kriittisesti, kuinka halukkuus toimia itselle tärkeiden asioiden parissa saadaan kanavoitua entistä paremmin toiminnaksi. Olen kuitenkin vakuuttunut, että meillä on eväitä löytää tähän keinot.

Miikka Kortelainen, Kajaani, Vasemmistoliiton 3. varapuheenjohtaja