Vasemmistoliiton oululainen kansanedustaja Jessi Jokelainen uskoo, että tekoälyn nopea kehitys ja sen vaikutus työmarkkinoihin edellyttävät isoja muutoksia työelämän ja sosiaaliturvan järjestämiseen.

Jokelaisen mielestä tällä hetkellä ei käydä riittävästi poliittista keskustelua tekoälyn vaikutuksista työllisyyteen ja rakenteiden väistämättömästä muutostarpeesta. Erilaisten arvioiden mukaan tekoäly syrjäyttää lähivuosina jopa 100 000 työpaikkaa.

– Elämme jo nyt työllisyyskriisiä, eli tekoälyn tuomat haasteet työmarkkinoille tulisi ottaa vakavasti, Jokelainen sanoo.

Vanhentunut sosiaaliturva

Jokelainen muistuttaa siitä, että Suomen nykyinen sosiaaliturvajärjestelmä on rakennettu aikana, jolloin työttömyys oli poikkeus ja yhteiskunta rakentui kokoaikatyön varaan. Hän tähdentää työelämän muuttuneen pysyvästi tuosta.

– Orpon hallitus ei ole työllisyystoimissaan selkeästi havainnut työelämän muutosta, sillä hallituksen keinot painottuvat vanhakantaiseen ajatukseen kokoaikatyöstä, Jokelainen toteaa.

– Todellisuudessa suorittava työ on korvautunut tietotyöllä, osa-aikaisuuksilla, projekteilla ja pienyrittäjyydellä.

Kallista ja raskasta

Nykyinen tukiviidakko sisältää yli 60 erilaista tukimuotoa, joita kaikkia haetaan erilaisilla hakemuksilla liitteineen. Jokelainen arvioi järjestelmän olevan kallis ja raskas. Hän uskoo, että se kallistuu entisestään väestön ikääntyessä ja tekoälyn vallatessa jalansijaa työmarkkinoilta.

– Poliitikot puoluekannasta riippumatta tunnistavat muutostarpeen ja järjestelmämme heikot kohdat, mutta erityisesti oikealla ollaan silti haluttomia keskustelemaan perustulon vääjäämättömyydestä, Jokelainen sanoo.

Hän pitää keskustelua perustulosta ja sen rahoittamisesta välttämättömänä. Perustulosta tulisi hänen mielestään myös kyetä käymään keskustelua välineenä, eikä vain ideologisena kiistakapulana.

– Jotta saamme mahdollistettua aidosti kaikenlaisen työn tekemisen, sujuvoitettua siirtymää tekoälyavusteiseen työhön ja pidettyä kaikkien toimeentulon vakaana työtehtävien välissä, on välineeksi pakollista tuoda jonkinlainen perustulomalli, hän sanoo.

– Perustulon rahoituksen pohjaksi on pohdittava jonkinlaista automaatioveroa, jota maksetaan tekoälyavusteisesta työstä.

Hyviä kokemuksia perustulosta

Perustuloa on kokeiltu Suomessa Sipilän hallituskaudella, ja Irlannissa päättyi vastikään kolme vuotta kestänyt taiteilijoiden perustulokokeilu. Tietotekniikan kehityksen asiantuntijoista muun muassa Bill Gates ja Google X:n entinen toimitusjohtaja Mo Gawdat ovat jo pitkään puhuneet ”universal basic incomesta” eli perustulosta ja automaation verotuksesta osana tekoälymurrosta.

– Irlannin kokeilun tulokset olivat lupaavia, ja Suomen edellisen kokeilun tulosten perusteella kokeilua tulisi jatkaa ja kehittää, Jokelainen sanoo.

– Siirtymä täysin uudenlaiseen työelämään on väistämätön. Siihen on reagoitava ajoissa korjaamalla vanhat järjestelmät vastaamaan muuttunutta maailmaa.