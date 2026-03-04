Vasemmistoliiton puheenjohtajan Minja Koskelan mukaan vasemmistoliitolla on tarjota useita toimia, jotka parantaisivat Suomen verotuloja. Hän viittaa siihen, että arvio Suomen verotuloista on romahtanut alle vuodessa, kun valtiovarainministeriö ennakoi, että julkisen talouden alijäämät ovat tulevina vuosina jopa 3 miljardia syvempiä kuin vielä viime kevään ennusteessa.

Merkittävin syy tälle on lähes kolmen miljardin pudotus verokertymissä.

– En ole lainkaan yllättänyt, että hallituksen talouspolitiikka on johtanut verotulojen romahtamiseen ja alijäämien syvenemiseen. Vähintä, mitä tämä hallitus voisi nyt tehdä, on perua suurituloisia ja suuryrityksiä hyödyttävän yhteisöveroalennuksen, Koskela sanoo.

ILMOITUS ILMOITUS

"Nyt on rikkaiden vuoro osallistua talkoisiin."

Hallituksen arviot päin honkia

Verotulot sakkaavat tällä hetkellä erityisesti huonon talouskasvun takia. Arviot ansio- ja pääomatuloverojen sekä arvonlisäveron kertymistä ovat laskeneet yhteensä yli kahdella miljardilla. Jopa arvonlisäverosta kertyy vähemmän verotuloja kuin ennakoitu, vaikka pääministeri Petteri Orpon (kok.) oikeistohallitus on korottanut muun muassa yleistä arvolisäverokantaa.

Koskela tähdentää syyn olevan se, että hallitus on samalla aliarvioinut oman leikkauspolitiikkansa negatiivisen vaikutuksen talouteen. Hallitus on heikentänyt kysyntää ja talouskasvua niin paljon, etteivät sen säästötoimet tuota tulosta.

– Nyt viimeistään olisi hallituksella aika avata silmät ja katsoa peiliin: te olette ajamassa Suomen taloutta syöksykierteeseen, Koskela sanoo.

Rikkaiden vuoro

Huonon talouskasvun lisäksi Suomen verotuloja heikentävät pitkäaikaisempi rakenteellinen muutos ja veroasteen lasku. Valtiovarainministeriön arvion mukaan Suomen veroasteen 3 prosenttiyksikön lasku on heikentänyt julkisen sektorin tulopohjaa viimeisen 25 vuoden aikana. Tämä vastaa suurin piirtein 8–9 miljardia euroa. Vasemmistoliitto on ehdottanut useita toimia, joilla Suomen verotuloja saisi parannettua.

– Pelkästään vaihtoehtobudjettimme muutokset tuloverotukseen, pääomatuloverotukseen, osinkoverotukseen ja kiky-maksuihin kasvattaisivat Suomen verotuloja 4,4 miljardilla eurolla vuodessa, Koskela muistuttaa.

Vasemmistoliitto on myös esittänyt erittäin varakkaisiin ihmisiin kohdistuvaa maltillista varallisuusveroa, joka kasvattaisi verotuloja yli miljardilla eurolla. Lisäksi vasemmistoliitto peruisi hallituksen kaavaileman yhteisöveroalennuksen ja nostaisi yhteisöveron 21 prosenttiin. Tämä vahvistaisi julkista taloutta yli miljardilla eurolla.

– Nyt on rikkaiden vuoro osallistua talkoisiin, Koskela toteaa.