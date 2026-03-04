Vasemmistoliiton kansanedustaja Aino-Kaisa Pekonen syyttää oikeistohallitusta luovuttamisesta sote-palveluiden suhteen. Hän piti vasemmistoliiton ryhmäpuheenvuoron, kun kansanedustajat keskustelivat pääministerin ilmoituksesta sosiaali- ja terveyspalveluista eduskunnan täysistunnossa tänään keskiviikkona.

– Emme me kuulleet pääministerin puheessa yhtään ehdotusta korjata sotea. Kokoomus ja perussuomalaiset ovat kyllä esittäneet populistista ja ristiriitaista kritiikkiä sote-uudistusta kohtaan, mutta eivät ole missään vaiheessa pystyneet tarjoamaan omaa vaihtoehtoaan. Te olette jo luovuttaneet soten uudistamissa, Pekonen sanoi.

Vain leikkauksia

Pekosen mukaan oikeistohallitus on kyennyt ainoastaan leikkaamaan. Hän arvioi sen syyttäneen kaikista ongelmista edellistä hallitusta, ja nyt se näyttää jo sysäävän vastuuta seuraavalle hallitukselle. Omaa vastuunkantoa ei ole löytynyt.

ILMOITUS ILMOITUS

"Sote-uudistuksesta ei tullut kerralla valmista. Korjattavaa jäi."

– Ainoat asiat, mitä tämä hallitus on saanut tehtyä soteen, on massiiviset leikkaukset sosiaali- ja terveyspalveluiden rahoitukseen sekä toisaalta verorahojen lapiointi suurten terveysfirmojen voittoihin.

Pekonen pitää sinänsä ”ihan hyvänä”, jos soten uudistustyötä pyritään nyt aidosti jatkamaan parlamentaarisesti.

– Me vasemmistoliitossa olemme pitkään sanoneet avoimesti, että sote-uudistuksesta ei tullut kerralla valmista, ja että korjattavaa jäi. Sote on meidän kaikkien asia. Sitä ovat kaikki olleet vuosien varrella uudistamassa ja yhteistä työtä on syytä jatkaa.

Pekonen painottui sitä, että sote-palvelujen turvaaminen ikääntyvälle väestölle edellyttää lisää henkilöstöä ja lisää resursseja. Hän toteaa, että hallitus on mennyt tässä suhteessa väärään suuntaan.

– Perussuomalaisten suurin kädenjälki tässä hallituksessa on ollut hoitohenkilöstön vähentäminen etenkin vanhuspalveluista, kun hoitajamitoitusta on toistuvasti leikattu. Se näkyy nyt suoraan hoitajien työttömyytenä ja potilasturvallisuuden vaarantumisena. Tämä on ollut perussuomalaisten ja oikeistohallituksen arvovalinta, Pekonen sanoo.