Ammattiliitto JHL ja työnantajaliitto Hali saavuttivat neuvottelutuloksen maanantaina. Ammattiliitto JHL peruuttaa tämän viikon osalta kaikki työtaistelutoimensa, koska JHL ja työnantajaliitto Hali ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen yksityisen sosiaalipalvelualan kiistassa.
Muut sopimuksessa mukana olevat liitot käsittelevät JHL:n liittymiskysymystä tämän viikon aikana hallinnoissaan.
Sopimuksen ovat aiemmin hyväksyneet muiden muassa ammattiliitot Super, Tehy ja Erto. Jo marraskuussa alkaneet neuvottelut edellyttivät valtakunnansovittelijan väliintuloa, jotta ratkaisu saatiin aikaiseksi.
Yksityisen sosiaalipalvelualan sopimus syntyi viime perjantaina. Siinä keskimääräiset palkankorotukset ovat kevääseen 2028 asti ulottuvalla sopimuskaudella 6,1 prosenttia.