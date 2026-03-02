Vasemmistoliiton kansanedustaja Pia Lohikoski vaatii selvyyttä työttömyysturvajärjestelmän tulkintoihin ja niiden vaikutuksiin erityisesti taide- ja kulttuurialan työntekijöihin.

Lohikoski jättää asiasta hallitukselle kirjallisen kysymyksen. Siinä hän nostaa esiin ongelmat, jotka liittyvät esimerkiksi sivutoimisen yrittäjyyden tulkintoihin.

– On koko yhteiskunnan etu, että työtön voi ylläpitää ammattitaitoaan myös työttömänä, Lohikoski sanoo tiedotteessaan tänään maanantaina.

– Taiteen ja kulttuurin kentällä on kuitenkin nyt myös pelon ilmapiiriä, kun pelkkä somen tai verkkosivujen päivittäminen, satunnainen laskutettu työ tai teosmyynti voidaan tulkita päätoimiseksi yrittäjyydeksi ja näin esteeksi työttömyysturvalle.

Virheellisiä ohjeita

Lohikoski tähdentää sitä, että taide- ja kulttuurialalla harvoilla on mahdollisuus kokoaikaiseen ja vakituiseen palkkatyöhön. Alalla tulot koostuvat esimerkiksi lyhytaikaisista työsuhteista, työkorvauksista, apurahoista, teosmyynnistä, lipputuloista ja tekijänoikeuskorvauksista.

Vaihtelevat tulkinnat voivat johtaa tilanteisiin, joissa työtön joutuu takaisinperinnän kohteeksi viranomaisen virheellisen ohjeen tai tulkinnan seurauksena. Julkisuudessa on ollut esillä tapauksia, joissa esimerkiksi sivutoiminen opiskelu onkin jälkikäteen tulkittu työttömyysturvan esteeksi ja työtön on joutunut jopa kymmenien tuhansien eurojen työttömyysturvan takaisinperintään.

– Ei ole oikein, että työtön työnhakija kantaa taloudellisen vastuun myös silloin, kun virhe johtuu viranomaisen virheellisestä ohjeistuksesta tai tulkinnasta.

Moninaiset tekemisen tavat

Lohikoski muistuttaa, että ala on hyvä esimerkki siitä, että niin kutsuttua epätyypillistä työtä on ollut aina. Kulttuurialan työn tekemisen tavat ovat moninaisia, eikä nykyinen työttömyysturvajärjestelmä ja viranomaiset kaikilta osin tunnista näitä erityispiirteitä.

– Taide- ja kulttuurialan kentällä näkyy myös selkeästi ristiriita, että vaikka puheissa työtöntä rohkaistaan aktiivisuuteen, etuusjärjestelmä rankaisee siitä. Työttömyysturvajärjestelmän tulisi olla ennakoitava sekä kohdella eri aloilla työskenteleviä yhdenvertaisesti, Lohikoski sanoo.