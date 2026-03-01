Sunnuntai-illan ratoksi Susijengi sai Espoon Metro Areenalla vastaansa Belgian, jonka kanssa perjantaina kompuroitiin pahasti. Vierasmatsi Charleroissa kääntyi voitoksi vasta viime minuuttien puristuksella, luvuin 71–66.

Espoon kotiluolassa – 6 822 katsojan täyttämässä hallissa – odotettiin Susilta laadukkaampaa menoa, heittopelissä ainakin. Belgian kaatuessa olisi Suomen tie jatkoon koriksen MM-karsinnoissa jo varma. Ranska ja Unkari jatkaisivat niin ikään.

Lassi Tuovin valmennusryhmä heitti Suomen aloittajiksi viisikon Mikael Jantunen–Sasu Salin–Perttu Blomgren–Andre Gustavson–Olivier Nkamhoua. Heistä Blomgren ja Gustavson olivat pieniä yllätyksiä.

ILMOITUS ILMOITUS

Peli alkoi reippaasti, vuorovedolla, ja viiden minuutin jälkeen oltiin 9–9:ssä. Kotiyleisön kannustus oli heti reilassa.

Belgia otti silti pian selkeän keulan (19–12), Suomi syötteli ja heitti huolimattomammin. Tuovin oli vedettävä ryhmä aikalisälle kun jaksoa oli 1:26 jäljellä. ”Olli” Nkamhouan kolmonen puraisikin heti, samoin Jantusen kaksi vaparia. Mutta belgialaiskolmonen kulmasta vei numerot 22–17:ään pikkutauolle.

Suomi oli melko tuuliajolla. Pallo kiersi vain kaarella, eikä tasapainoisia heittoja saatu ilmaan. Eron venyttyä 17–27:ään Sudet meni minuutiksi miettimään.

Edon Maxhunin kolmonen helpotti kipsiä, ja Mustapha Amzilin nätti korisyöttö Jantuselle toimi samalla tavoin. Näytti taas valoisammalta. Belgia otti huilauspaussin 5 pisteen johdossa, kun 15 minuuttia oli kamppailtu.

Nuori takamies Samu Adler sai pelin ensi minuuttinsa kentällä. Blomgrenin pikainen 5 pisteen suma kavensi vierasjohdon 2 pisteeseen. Belgia otti vielä tauon 1½ minuuttia ennen puoliaikaa.

Teinitähti Miikka Muurisen donkki ja blokki päättivät jakson. Belgia johti 37–34.

Suomelta Maxhuni oli nikkaroinut 9 pistettä, Jantunen 6 ja Blomgren 5. Belgian kärki oli tarkkakätinen Loic Schwartz 12 pisteellään. Sekä puolustus- että hyökkäyslevyreissä oltiin alakynnessä, 16–23. Kolmosissakin Belgia oli parempi (8/17) kuin Susijengi (4/15). Kohennettavaa jäi siis kaikin puolin.

Toiseen puoliskoon Belgia tuli terävämmin, johtaen hetkessä 9 pisteellä. ”Olli” onnistui vihdoin kolmosessa – ja hoiti perään 2 vaparia! Vaan kaiken aikaa oltiin pikkasen perässä. Jakson puolivälissä Belgia johti kahden pisteen verran.

Taistelu jatkui tasaisena. Suomi otti ensi kertaa johdon kun 1:45 oli jaksoa pelaamatta: Maxhunin kolmonen ja Nkamhouan donkki! Sudet johti 51–47, mikä pakotti vieraat hakemaan energiaa penkiltä.

”Ollin” vaparit, ja 53–47. Viimeiselle pikkutauolle asteltiin Suomen 56–52-johdossa. Mitään ei vielä ollut ratkennut.

Päätösneljännes oli kiivasta menoa. Sudet otti kauniin 6–0-runin (64–58), kun 6 minuuttia oli vielä kellossa. Belgia tarvitsi tauon.

Vaan Schwartz kavensi 4 pisteellä hetkessä, ja Emmanuel Lecomte tasoitti, 64–64. Suomi lähti fundeeraamaan. Pelaamatta 5:15.

Alexander Madsen punnersi väkisin kotijoukkueen taas 3 pisteen johtoon. Yleisö heräili toden teolla, ja tunnelma hallissa tiheni.

Kaksi minuuttia oli jäljellä, Sudet johti vain 2 pisteellä. ”Olli” nosti läpiajon sisään ja upotti vaparin, ero +5. Gustavson lisäsi eron 7 pisteeseen, ja Belgia otti paussin. Aikaa jäi 54 sekuntia.

Vieraat eivät luovuttaneet, he värkkäsivät 5 pistettä 15 sekunnissa, yhtäkkiä ero oli Suomelle vain +3. Aikaa 39 sekuntia.

Pallon toi ylös Maxhuni, ja häntä rikottiin. Kahdesta vaparista molemmat upposivat, ero +5, ja aikaa 28,6 sekuntia.

Ahdistettunakin belgialaishyökkääjä nasautti pitkän kolmosen, eroa vain 2 pistettä. Jantusta rikottiin, vapareista toinen ohi – ja toinen sisään. Eroa +3 ja aikaa 9 sekuntia.

Belgian viimeinen heitto irtosi kaukaa – ohi! – ja levyrin kahmi Nkamhoua…

Suomi oli voittanut 78–75. Huh, mitkä loppuhetket!

Huolimatta huonommista kolmosistaan (7/29) Sudet nappasi voiton Belgiasta (kolmoset 14/34). Levyreissä meni lopulta tasan 39–39.

Pistemiehiksi nousivat Nkamhoua (23), Maxhuni (14) ja Jantunen (12). Belgian ykkönen oli Schwartz 19 pisteen saldollaan, toisena Vrenz Bleijenbergh (18).

Vaikea sanoa, mihin ottelu lopulta ratkesi. Otteet eivät kummallakaan olleet järin korkeatasoisia, ehkä viime kädessä äänekäs kotiyleisö antoi tarpeellisia voimia Susijengille. Koripallossa kolmen pisteen ero on olematon. Huonompana päivänä olisi voinut kääntyä toisinkin päin.

Susijengin jatkoonpääsy on siis varmistettu. Edessä on pitkä MM-ottelutauko. Heinäkuun viimeisillä peleillä – kotona Unkari, vieraissa Ranska – on vissi merkityksensä, sillä alkulohkon pisteet seuraavat mukana elokuussa alkaviin jatkokarsintoihin.