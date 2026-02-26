Vasemmistoliitto vaatii asiakasmaksujen maksuvapautusten ja huojennusten merkittävää helpottamista Varsinais-Suomen hyvinvointialueella.

Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmä jätti asiasta keskiviikon aluevaltuustossa ryhmäaloitteen. Taustalla ovat kasvaneet asiakasmaksujen ulosotot ja pienituloisten asiakkaiden vaikeutunut toimeentulo.

Valtuustoryhmä muistuttaa siitä, että Varsinais-Suomen hyvinvointialueella eli Varhassa asiakasmaksujen ulosotot ovat lisääntyneet eniten koko maassa. Ulosotetut sosiaali- ja terveyspalvelumaksut koskevat usein välttämättömiä palveluja, kuten terveydenhuollon ja hammashoidon käyntejä.

"Laskutus- ja perintäsotku on aiheuttanut haasteita varattomille ja pienituloisille."

Vasemmistoliiton mielestä nykyiset käytännöt eivät riittävästi suojaa pienituloisia ja varattomia asiakkaita, eivätkä asiakasmaksut saa muodostua esteeksi hoitoon pääsylle tai johtaa kohtuuttomiin velkaongelmiin.

Laki edellyttää jättämään perimättä

Ryhmä toteaa sosiaali- ja terveysministeriön joulukuussa 2025 ohjeistaneen hyvinvointialueita huolehtimaan siitä, etteivät asiakasmaksut vaaranna asiakkaiden toimeentuloa. Asiakasmaksulaki velvoittaa alentamaan tai jättämään maksun perimättä, jos perintä vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon.

Vasemmistoliitto haluaa Varhan vievän tämän velvoitteen käytäntöön nykyistä tehokkaammin.

– Vaikean taloustilanteen lisäksi Varhan oma laskutus- ja perintäsotku on aiheuttanut haasteita varattomille ja pienituloisille. Ei ole ihme, että ulosotot ovat lisääntyneet eniten juuri Varhassa. Hyvinvointialueet ovat velvollisia ehkäisemään ulosottoja, aluevaltuutettu Sara Koiranen sanoo.

Sujuviin käytäntöihin

Vasemmistoliiton ryhmäaloitteessa esitetään, että Varha laajentaa maksuvapautusten hakemisen koskemaan kaikkia tasasuuruisia asiakasmaksuja, kehittää maksuvapautusten automatisointia erityisesti toimeentulotukeen oikeutetuille sekä joustavoittaa käytäntöjä velkajärjestelyissä olevien, pienituloisten perheiden ja eläkeläisten osalta.

Lisäksi aloitteessa vaaditaan selkeämpiä hakuohjeita, parempaa viestintää sekä viranomaisyhteistyön kehittämistä, jotta hakuprosessi kevenee ja paperityö vähenee.

– Hyvän esimerkin sujuvista maksuvapautuskäytänteistä on antanut Pirkanmaan hyvinvointialue Pirha, jossa vasemmistoliiton vastaavan ryhmäaloitteen myötä maksuvapautuskäytänteitä sujuvoitettiin ja helpotettiin, Koiranen lisää.

Maksuvapautusten helpottaminen parantaa hoidon saavutettavuutta, vähentää ulosottoja ja tukee kaikkein heikoimmassa asemassa olevien asukkaiden arkea.