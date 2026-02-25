Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen syyttää pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtamaa oikeistohallitusta miljonäärien suosimisesta. Pekonen piti vasemmistoliiton ryhmäpuheen vaalikauden viimeisessä valtiopäivien avajaiskeskustelussa eduskunnassa tänään keskiviikkona.

Pekonen kyseenalaisti pääministerin puheet ”vaikeista päätöksistä” aina, kun hallitus leikkaa köyhiltä, sairailta, lapsilta tai vanhuksilta.

– Sanotaan se nyt suoraan: Eivät nämä päätökset ole teille vaikeita, hän arvioi.

– Ne ovat vaikeita niille vanhuksille, jotka eivät enää saa tarvitsemaansa hoitoa. Ne ovat vaikeita niille suomalaisille, jotka ovat menettäneet kotinsa. Ne ovat vaikeita niille yli 30 000:lle lapselle, jotka hallitus pudottaa köyhyyteen.

– Miljonäärien hallitus ei välitä suomalaisista työntekijöistä, työttömistä, vanhuksista tai lapsista.

Miljonäärien voiton paisuttamista

Pekonen arvioi, että vaikeimmassa asemassa olevat suomalaiset maksavat nyt oikeistohallituksen epäonnistuneesta politiikasta. Hän muistutti siitä, että työttömyysturvan ja asumistuen romuttaminen on johtanut siihen, että kasvava joukko työttömiä on joutunut toimeentulotuen varaan. Ensin hallitus käänsi toimeentulotuen menot rajuun kasvuun, sitten se leikkasi myös toimeentulotuesta.

Pekonen sanoi, että työntekijöiden aseman heikentämisen tavoitteena on paisuttaa miljonäärien voittoja. Hän totesi, että Suomeen ollaan nyt tuomassa perusteettomia määräaikaisia työsopimuksia, vaikka edes hallituksen omassa esityksessä sen ei arvioida lisäävän työllisyyttä.

– Tämä hallitus on todellakin miljonäärien hallitus, ja heitä se palvelee avokätisesti, julkisesta taloudesta ja velkaantumisesta vähät välittämättä, hän arvioi.

– Yhteisöveron alentaminen jättää lähes miljardin euron aukon julkiseen talouteen, mutta ei tuo kasvua eikä työtä. Kyse on lahjasta, ei mistään muusta, ja miljonäärien kukkarot ovat vastavuoroisesti auki. Sattumalta elinkeinoelämä valmistautuu jakamaan ennätyspotin vaalirahaa ensi vuoden eduskuntavaaleissa.

Kovia päätöksiä

Pekonen arvostelee sitä, että hyvinvointivaltion alas ajamista pidetään välttämättömänä, mutta samaan aikaan rikkaille riittää rahaa. Hänen mielestään suomalainen politiikka tarvitsee nyt vasemmistolaista käännettä.

– Jos kaivataan kovia päätöksiä, niin aloitetaan näistä: perutaan yhteisöveron miljardiale ja terveysjättien voittoihin valuneet Kela-korvaukset. Säädetään miljonäärivero ja ratkaistaan sillä sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusvaje, hän esittää.

– Nämä päätökset eivät ole välttämättä kaikille mieluisia tai mukavia, mutta yleisen edun mukaisia ne ovat.