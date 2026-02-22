Klassikkoautojen jono Havannan historiallisessa keskustassa on kuin postikortista. Kuljettajille Kuuban ikoninen matkailumaisema kertoo kuitenkin toisenlaista tarinaa: pitkiä odotusaikoja, vähän asiakkaita ja vielä vähemmän tuloja.

– Kun aloitin matkailualalla vuonna 2022, tilanne oli parempi. Ennen lähdin uudelle kierrokselle jo 15–20 minuutissa, nyt autoni seisoo jonossa tuntikausia, kertoo 34-vuotias Kendry Fuentes, joka kuljettaa turisteja Havannan kaduilla vuoden 1959 Chevrolet Impalallaan.

Kuuban jo valmiiksi kuihtunutta turismia on kurittanut viime kuukausina hyttysten levittämät virustaudit, erityisesti dengue ja chikungunya. Marraskuussa 2025 saarivaltion hallitus luokitteli tautien leviämisen epidemiaksi, minkä jälkeen useat maat, kuten Kanada, Venäjä, Yhdysvallat ja Espanja, varoittivat kansalaisiaan matkustamasta Kuubaan.

Havannassa asuva matkaopas Raciel González harmittelee, kuinka hänen yhdysvaltalaiset asiakkaansa peruivat matkan viime hetkellä tautien vuoksi.

– Ihmiset kyselevät nyt ensimmäiseksi terveystilanteesta. Kun puhutaan epidemiasta, moni päättää jättää tulematta, González sanoo.

Dengue on vaarallisin

Dengueta esiintyy Kuubassa ympäri vuoden, mutta sen huiput osuvat touko–kesäkuuhun sekä syys–lokakuuhun. Sateet, korkeat lämpötilat ja kosteus edistävät hyttysten lisääntymistä ja lisäävät tauteja.

Tänä vuonna kuubalaisia ovat denguen lisäksi kurittaneet myös muut hyttysten levittämät infektiot, kuten chikungunya, zika ja oropouche. Dengue on taudeista yleisin ja sitä esiintyy laajimmin. Se on infektioista myös vaarallisin. Kuuban terveysministeriö raportoi joulukuun alussa 33 kuolemantapausta ja noin 39 000 aktiivista tautitapausta.

Dengue alkaa yleensä korkealla kuumeella, voimakkaalla päänsäryllä, nivel- ja lihaskivuilla sekä silmien takana tuntuvalla kivulla. Tyypillisiä ovat myös ihon punoitus, pahoinvointi, oksentelu ja yleinen väsymys. Vakavissa tapauksissa voi esiintyä verenvuotoa, verenpaineen laskua ja shokkia, jotka vaativat välitöntä sairaalahoitoa. Perussairaudet, kuten verenpainetauti, diabetes tai astma, voivat pahentaa tautia.

Matkailijamäärät romahtaneet

Epidemia osuu aikaan, jolloin Kuuban matkailu on jo valmiiksi ahdingossa. Kuuban tilastokeskus ONEI:n mukaan Kuuba vastaanotti lokakuun 2025 loppuun mennessä noin 1,48 miljoonaa kansainvälistä matkailijaa, mikä on 20 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Epidemian lisäksi matkailua rasittavat pitkät sähkökatkot, heikot internetyhteydet ja toimimaton jätehuolto, joka näkyy roskavuorina kaduilla. Havannan vanhassakaupungissa käsityöliikettä 24 vuotta pitänyt Gloria Gómez sanoo, että kymmenen dollarin päivätulo on nykyään jo harvinainen saavutus.

– Matkailu on nyt täysin pohjalla kaikin tavoin. Kuuba on ulkomaalaisillekin kallis maa, eikä palvelujen laatu vastaa hintaa. Lisäksi turistien jatkuva ahdistelu rahapyynnöillä ja näkyvä jäteongelma heikentävät maan mainetta, Gómez sanoo.

Epidemian, sähkökatkosten ja rakenteellisten ongelmien yhdistelmä tekee Kuuban matkailukriisistä poikkeuksellisen syvän. Asiantuntijoiden mukaan maa ei pysty kääntämään kehitystä ilman merkittäviä muutoksia terveydenhuollossa, infrastruktuurissa ja talouspolitiikassa. Ilman muutoksia Kuuban turismi, joka on yksi maan keskeisimmistä tulolähteistä, uhkaa jäädä yhä kauemmas kilpailijoistaan Karibian markkinoilla.

Resurssit vähissä

Vaikka Kuuba kärsii laajasta lääkepulasta, potilaiden hoitoon tarvittavia perusresursseja on toistaiseksi riittänyt. Hoito vaatii ennen kaikkea sairaalapaikkoja, hoitohenkilökuntaa ja tarvikkeita nesteytykseen, kuten keittosuolaliuosta.

Viranomaiset ovat vahvistaneet sairaaloiden henkilöstöä 2 500 lääkäriopiskelijalla. Kuubassa on myös tehostettu seurantaa, hygieniatoimia ja hyttysten torjuntaa. Tartunnat ovatkin vähentyneet yksittäisiksi tapauksiksi, mutta denguepesäkkeitä esiintyy yhä.