Pääministeri Petteri Orpo (kok.) paljasti perjantaina julkaistussa Helsingin Sanomain haastattelussa, että Suomen taloutta vaivaava tuntematon jarru on koko ajan ollut selvillä.

– Tutkijat ja ekonomistit ovat sanoneet, että hallituksen leikkauspolitiikka on vähentänyt kasvua. No totta kai se vähentää kasvua, kun kysyntä vähenee, se nyt lukee taloustieteen perusoppikirjoissakin. Ei meillä ole sen suhteen ollut vaihtoehtoa, koska velkaantumista on pakko hillitä, Orpo latasi HS:lle.

Orpon puheet laittavat valtiovarainministeriön puheet outoon valoon. VM:n kansantalousosaston päällikkö Mikko Spolander sanoi vielä marraskuussa Helsingin Sanomain haastattelussa, että Suomen taloutta vaivaa tuntematon jarru. Nyt siis Orpo sanoo, että tuntematon jarru on koko ajan ollut selvillä, koska se lukee taloustieteen perusoppikirjoissa.

ILMOITUS ILMOITUS

Orpo myy taantumaan johtaneen talouspolitiikan oikeiston tutulla ei ole vaihtoehtoja -puheella. TINA:n teki tutuksi Margaret Thatcher, joka johti Britanniaa 1980-luvulla. Uusliberalistista talouspolitiikkaa vietiin eteenpäin, koska sille ei ollut Thatcherin mukaan vaihtoehtoa.

Lisää samaa myrkkyä luvassa

Suomeen on Orpon hallituksen aikakaudella tullut työttömyyskriisi, jota VM on yrittänyt kieltää. Nyt Orpo myöntää, että leikkauspolitiikka on aiheuttanut kysynnän vähenemisen, mikä on luonnollisesti lisännyt työttömyyttä.

Tätä on luvassa ensi vaalikaudella lisää, koska eduskuntapuolueet ovat Ylen mukaan sitoutuneet ensi vaalikaudella 8–11 miljardin sopeutustavoitteeseen. Ylen tietojen mukaan ainoastaan vasemmistoliitto on jäämässä sovun ulkopuolelle.

Kerrataan vielä. Orpon hallitus on nettosopeuttanut tällä vaalikaudella 3,5 miljardin euron edestä. Ensi vaalikaudella tavoite on siis sopeuttaa huomattavasti enemmän. Ja kyse on nimenomaan nettosopeutuksesta.

Eli jos seuraava hallitus haluaa panostaa johonkin esimerkiksi miljardin, nousee sopeutustavoite vähintään yhdeksään miljardiin. Kerrataan vielä toinenkin asia. Epämääräisten kasvu- ja työllisyysvaikutusten varaan ei sopeutusta voi enää rakentaa.

Orpon hallitus on sanonut sopeuttavansa 10 miljardilla. Tuosta summasta kaksi miljardia on rakentunut työllisyysvaikutuksiin. Kun työttömyys on pahentunut, on vaikutus luonnollisesti ollut päinvastainen.

Nyt Orpo sitten myönsi HS:lle, että tämänhän ovat kaikki tienneet. Orpon kommentista herää yksi kysymys, joka HS:n olisi ollut syytä Orpolle esittää.

Jos hallituksen talouspolitiikka on vaikuttanut kielteisesti Suomen tilanteeseen, olisiko tilanne parempi ilman leikkauksia? Suomen velkaantuminen kun on kiihtynyt talouden sakatessa, ja nyt Orpo tarjoaa samaa myrkkypilleriä ainoaksi vaihtoehdoksi.