Vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholm syyttää pääministeri Petteri Orpon (kok.) johtamaa oikeistohallitusta nuorten miesten unohtamisesta. Hän tähdentää sitä, että hallituksen tekemät toimeentulotukeen kohdistuvat leikkaukset osuvat etenkin tulottomiin, yksinäisiin nuoriin miehiin, vaikka Orpon hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu, että nuorten miesten syrjäytymiseen puututaan.

Hallituksen tekemillä päätöksillä on kuitenkin päinvastainen vaikutus.

– Taas yksi lupaus, jota ei edistetä. Hallitus jätti nuoret miehet syrjäytymään, Furuholm toteaa viikonloppuna lähettämäsään tiedotteessa.

"Nuorten miesten ja poikien erityiset haasteet on otettava vihdoinkin vakavasti."

Furuholm painottaa sitä, että Orpon hallituksen tiukennukset toimeentulotuen perusosaan iskevät etenkin 49 000 tulottomaan henkilöön. He ovat tyypillisesti nuoria, yksin asuvia miehiä. Lisäksi suunnilleen saman verran on työssä käyviä toimeentulotuen saajia, joilta hallitus puolestaan vie ensi kuun alusta alkaen ansiotulovähennyksen.

– Orpon hallitus tekee toimeentulon ja tulevaisuuden näkymien kanssa kamppailevien suomalaisten nuorten miesten elämästä tarpeettoman vaikeaa keskellä työttömyyskriisiä, Furuholm sanoo.

Orpon hallituksen piittaamattomuus nuorten tilanteesta näkyy muun muassa koulutusleikkauksissa. Hallitus on leikannut 120 miljoonaa euroa ammatillisesta koulutuksesta ja heikentänyt korkeakoulujen pysyvää rahoitusta.

Furuholm muistuttaa tutkija Harry Lunabban tekemästä selvityksestä, joka koski poikien kohtaamia tasa-arvo-ongelmia. Sen mukaan varsinkin poikien osaamistaso on laskenut jatkuvasti 2000-luvulla.

Hän vaatii, että ”pojat on poikia” -ajattelu on käännettävä ymmärrykseksi heidän tilanteestaan, jotta oikeita toimia kyetään tekemään.

– Nuorten miesten ja poikien erityiset haasteet on otettava vihdoinkin vakavasti. Hallituksen eriarvoisuutta kasvattava politiikka kertoo kuitenkin ihan muuta ja vaikeuttaa tilanteen korjaamista, Furuholm sanoo.

Hän arvioi, että poikien ja miesten koulutustason ja työmarkkina-aseman heikkeneminen vaikeuttavat miesten mahdollisuuksiin elämässä. Muuttuviin odotuksiin ja epävarmuuteen ei ole helppoa sopeutua.

Furuholm toteaa, että vasemmistoliiton miespoliittisessa ohjelmassa ehdotetaan esimerkiksi aikuiskoulutustuen palauttamista. Sen mukaan työttömyysuhan alla oleville miehille olisi tarjottava varhaista tukea ja muuntokoulutusta uusiin tehtäviin. Samalla olisi huolehdittava TE-palveluiden riittävistä resursseista.