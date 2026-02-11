Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela arvioi sosiaali- ja terveysministeri Kaisa Juuson (ps.) epäonnistuneen sosiaalihuoltoa koskevien säästölinjauksien valmistelussa. Sosiaalihuollon sadan miljoonan euron säästöjä etsinyt työryhmä on julkaissut tänään ehdotuksensa.
– Ministeri Juuso kertoi lähes kaksi vuotta sitten sosiaalihuollon säästölinjauksien tulleen hänelle “yllätyksenä”, eikä hän ole onnistunut edelleenkään selventämään tilannetta, Koskela kertoo tiedotteessaan tänään keskiviikkona.
– Työryhmän linjaukset osoittavat, että sadan miljoonan säästöt eivät ole mahdollisia heikentämättä palveluita ja vaarantamatta asiakkaiden yhdenvertaisuutta.
"Sadan miljoonan säästöt eivät ole mahdollisia heikentämättä palveluita."
Työryhmän varsinaisilla ehdotuksilla saavutetut välittömät säästöt olisivat arviolta 50 miljoonaa euroa, jonka lisäksi mahdollisina lisätoimina on esitetty esimerkiksi ympärivuorokautisen palveluasumisen ja muiden palveluiden asiakasmaksujen korotuksia sekä lastensuojelun henkilöstömitoituksen heikentämistä.
– Oikeistohallitus näyttää käyvän jälleen lasten ja vanhusten kimppuun, kun sen pitää löytää rahoitus suuryrityksien ja rikkaiden massiivisille veronalennuksille, Koskela arvioi.
– Samalla leikkausfarssi osoittaa hallituksen ja vastuuministeri Juuson kyvyttömyyden sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisessa.